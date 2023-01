Xuxa é condenada a pagar mais de R$ 65 milhões por plágio

A empresa Xuxa Promoções e Produções, propriedade da apresentadora Xuxa Meneghel, precisará pagar mais de R$ 65 milhões por ter plagiado diversos personagens criados por um empresário mineiro.

Segundo Leonardo Soltz, os personagens de "A Turma do Cabralzinho" foram apropiados pela artista, a qual obteve lucros altos com a produção, de acordo com informações do G1. O processo está na Justiça desde 2004, e, até o momento, as partes não haviam chegado a um acordo.

O cálculo do valor da tiragem da revista e produção das imagens dos personagens foi feito por um perito. O total que a empresa de Xuxa deve pagar é de R$ 65.201.656,18.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)