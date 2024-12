Ximbinha resgata suas origens e lança faixa em homenagem a capital paraense; entenda

A carreira do músico e produtor Ximbinha terá um novo capítulo. Após um longo trabalho no projeto “O Ás e as Damas”, o público será surpreendido pelo lançamento de uma nova música. Intitulada de “Belém”, a canção traz uma nova proposta em comparação a seus últimos trabalhos, pois o artista realizou um resgate às suas origens como músico e retratou um pouco da cultura paraense ao gravar o novo single, que estará disponível nas plataformas digitais nesta terça-feira (17).

Produzida e composta por Ximbinha, “Belém” não possui vocal e tem apenas os solos projetados na guitarra, que relembram a época que o músico iniciou a sua carreira artística e o momento em que ele foi reconhecido como um dos maiores produtores musicais. Responsável pelo repertório, arranjos, e as melodias de sucesso da Banda Calypso, Ximbinha se destacou no cenário nacional e internacional, o que resultou em premiações como o MTV, em 2008, na categoria “Guitarrista da Banda dos Sonhos” e três indicações ao Grammy Latino, na categoria “Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa” em 2006, 2009 e 2010.

Palco da COP 30 em 2025, Belém é a grande homenageada do single gravado por Ximbinha em parceria com a cantora e instrumentista Bia Villa-Chan. “Belém é um trabalho que eu posso dizer que nasceu com o propósito de unir o que mais amo, a guitarra, a música e a valorização da minha cultura (do norte). Para isso, não poderia deixar de trazer minha amiga talentosíssima Bia Villa-Chan, que hoje é um dos maiores nomes do cenário feminino e amante da guitarrada", contou o produtor musical.

Referência feminina com a guitarra baiana, Bia Villa-Chan coloca seus famosos acordes em “Belém”. Considerada uma verdadeira obra de valorização cultural, a música faz o norte ser o protagonista da faixa trazendo a riqueza dos elementos regionais no repertório da pernambucana. Conhecida por levar a riqueza da música brasileira com a guitarra, Bia também é uma referência na guitarrada e homenageia em seu set-list o MPB, a ciranda, o maracatu, o carimbó, o merengue e o mambo. “A guitarra é um instrumento versátil e que, quando tocada por uma mulher, pode ter um encantamento redobrado. Foi um prazer imenso estar ao lado do Ximbinha neste projeto, me sinto honrada em poder contribuir em uma canção tão especial quanto essa”, comenta Bia.

Ximbinha conheceu o talento de Bia através de alguns vídeos recebidos em sua rede social e logo a convidou para realizar um trabalho em conjunto. “Vários amigos me mandaram vídeos da Bia Villa–Chan tocando guitarrada e isso me chamou a atenção. Uma mulher, pernambucana, e tocando guitarrada, inclusive minhas. Com isso, resolvi conhecer um pouco mais do trabalho dela e a convidei para o feat. E foi tudo muito natural, muito legal essa parceria. Ela veio a Belém onde gravamos e ela ficou apaixonada por nossa cidade. Foi uma conexão muito legal que tivemos.”, afirmou o produtor.

O lançamento de “Belém” marca a nova fase da carreira de Ximbinha e já é muito aguardado pelos fãs. O trabalho de “Ximbinha e Banda” seguirá em 2025 por todo país, mas em paralelo, o artista já confirmou que haverá outros projetos em parceria com artistas do estado do Pará e de diferentes regiões do Brasil, como forma de promover a mistura da cultura nortista com outros gêneros.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)