Ximbinha lança single 'A Loba e a Lua', um brega contagiante e sensual para todas as pistas

Ninguém duvida de que o cantor, compositor e músico paraense Ximbinha sabe fazer música, música com sotaque paraense, daquelas que colocam todo mundo para dançar nas festas. E ele confirma essa tese com o lançamento nesta quinta-feira (14), do single "A Loba e a Lua", uma canção que fala da escolha sobre com quem a pessoa vai ficar, ou seja, a hora decisiva. Esse clímax é embalado pelo som do brega, gênero que é cara do Pará. A canção faz parte do projeto "O Ás e as Damas", de Ximbinha & Banda.

"A Loba e a Lua" chega em boa hora. Ximbinha está entusiasmado com o momento de sua carreira artística e pessoal - nas últimas semanas, ele compartilhou com fãs nas redes sociais a nova harmonização facial e fotos ao lado da amada Karen Fernandes. E agora traz, nesta véspera de feriado da Proclamação da República, para o público amante do brega a faixa "A Loba e a Lua", que pode ser conferida aqui.

E o que é melhor, "A Loba e a Lua" integra o álbum "O Ás e as Damas". Esse é o projeto atual do artista gravado recentemente na cidade natal, Belém. Quem dá voz a nova canção é Jéssica Rodrigues, realçando a composição de Edu Luppa e Marquinhos Maraial.

VEJA MAIS

Dilema

A música revela um dilema amoroso, em que a mulher se posiciona pedindo para que o parceiro se decida sobre com quem realmente quer seguir a relação. Como diz um trecho da canção: "Não dá, deitar na minha cama e na cama da outra, não dá, beijar a minha boca e a boca da outra, preste atenção seu vacilão, ou eu e você somos um, ou nós dois já era".

Acerca do lançamento da música e da fase atual da carreira, Ximbinha não esconde o alto astral. "Estou feliz com a entrega de cada lançamento. O projeto 'O Ás e as Damas' foi e está sendo um divisor de águas na minha carreira, consegui trazer fielmente o que eu acredito sobre qualidade musical e sobre o que eu gosto nos meus trabalhos. Cada música que escolhi para compor o álbum tem um significado especial, e 'A Loba e a Lua' não é diferente, eu acredito que ela vem para embalar os corações decididos sobre o amor, na melodia, um convite contagiante para dançar e se emocionar, espero que vocês curtam bastante e compartilhem com os amigos'.

Essa é a 15ª faixa lançada do projeto Ximbinha & Banda em menos de um ano. Ao todo, o álbum já ultrapassa a marca de 4 milhões de visualizações no canal do YouTube. O DVD completo contará com 20 faixas.

Uma das novidades é que o projeto traz um repertório grandioso de músicas inéditas, mas também conta com regravações de sucessos que marcaram trabalhos anteriores de Ximbinha como: "Agora Somos Ex" - canção encomendada pelo artista e lançada em 2016, e que já soma mais de 800 regravações, sendo considerado um hit em todo o Brasil e mais "Saudade", também um grande sucesso, e "Toalette".