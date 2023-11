WME Awards 2023 vai homenagear as cantoras Rita Lee e Dona Onete

A sétima edição do Women's Music Event Awards, uma premiação que destaca as realizações de mulheres no mundo da música, está marcada para o dia 14 de dezembro, em São Paulo. O evento vai ser conduzido pela cantora Preta Gil, que já apresentou as seis edições anteriores do prêmio. Além de reconhecer os destaques da música feminina em 17 categorias, o WME Awards 2023 prestará homenagens às cantoras Rita Lee e Dona Onete.

Os nomes das artistas que estão indicadas já foram divulgados. E, o Pará, estará representado na competição pela DJ Miss Tacacá, que concorre a premiação de “DJ”.

Confira as indicadas ao WME Awards 2023 nas seguintes categorias:

Cantora

Liniker;

Marina Sena;

Iza;

Simone Mendes;

Ana Castela.

Álbum

Iza - "Afrodhit";

Tulipa Ruiz - "Habilidades Extraordinárias";

Marina Sena - "Vício Inerente";

Rachel Reis - "Meu Esquema";

Luísa Sonza - "Escândalo Íntimo".

Videoclipe

Iza e Mc Carol - "Fé nas Maluca";

Luísa Sonza - "Campo de Morango";

Mahmundi - "Noites Tropicais";

Marina Sena - "Tudo para amar você";

Ludmilla feat. Tasha e Tracie - "Sou Má".

Show

Ludmilla - "NUMANICE #2";

Luedji Luna - "Bom Mesmo É Estar Debaixo D'água";

Mari Fernandes - "Pra Lascar o coração";

Kaê Guajajara - "Zahytata";

Marina Sena - "Vício Inerente".

Música Mainstream



Iza e MC Carol - "Fé nas maluca";

Ludmilla - "Sintomas de prazer";

Simone Mendes - "Erro Gostoso";

Luísa Sonza - "Chico";

Mari Fernandez - "Seu Brilho Sumiu".

Música Alternativa

Ana Frango Elétrico - "Electric Fish";

Julia Mestre - "Arrepiada";

Letrux - "As Feras, essas queridas";

Duquesa feat MC Luanna - "99 Problemas";

Luiza Lian – "Homenagem".

Música Latino-americana

Karol G e Shakira - "TQG";

Kali Uchis - "Moonlight";

Anitta - "Funk Rave";

Emilia e Ludmilla - "No Se Ve";

Bea Issler - "Garra Latina".

Revelação

Duquesa;

Gabi Martins;

Uana;

Vivi;

Karinah.

Profissional do Ano

Drica Lara;

Bia Wolf;

Cris Falcão;

Leticia Santos;

Carolina Alzuguir.

Diretora de Videoclipe

Aisha Mbikila;

Belle de Melo;

Camila Cornelsen;

Az Brunas;

Laís Dantas.

Compositora

Carolzinha;

Jenni Mosello;

King Saints;

Pamela Maranhão;

Luedji Luna.

Produtora Musical

Larinhx;

Amanda Magalhães;

Clementaum;

Ana Frango Elétrico;

"Suyá Synergy".

Instrumentista

Michele Cordeiro;

Fernanda Maia;

Maíra Freitas;

Karollzinha Sanfoneira;

Carol Mathias.

DJ

Sophia;

Afrolai;

Carola;

KENYA20HZ;

Miss Tacacá.

Empreendedora musical

Beatriz Almeida;

Miria Alves;

Tania Artur;

Jaqueline Fernandes;

Deh Muss.

Jornalista musical

Isabela Yu;

Gabrielle Neves;

Láisa Naiane;

Kenya Sade;

Dora Guerra.

Radialista

Sarah Mascarenhas;

Ana Pimentah;

Vany Américo;

Denise Oliveira;

Bia Sato.