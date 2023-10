Orquestra Sinfônica Brasileira forma jovens e fará apresentação especial em Belém

A Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) começou ontem (09), em Belém, atividades de formação com estudantes de música e de escolas públicas da capital paraense. A Orquestra ainda se apresentará nesta quinta-feira (12) juntamente com a Orquestra Jovem Vale Música Belém no Theatro da Paz.

A apresentação terá regência do maestro Renan Cardoso do concerto “A OSB do Brasil Itinerante” dividido em três blocos (Folclore Raiz, Folclore Urbano e O Carimbó do Norte), o show contará com participações especiais de Dona Onete e da artista indígena We’e’na Tikuna. Os ingressos para a apresentação estão esgotados.

Esta é versão compacta de “A OSB do Brasil” - série autoral da Orquestra Sinfônica Brasileira, criada em 2021, que celebra a música folclórica e tradicional das cinco regiões brasileiras. Segundo o diretor artístico da OSB, Nikolay Sapoundjiev, o concerto reúne parte da riqueza do folclore brasileiro.

“Eu sou búlgaro, moro no Brasil há 26 anos. Eu sou muito curioso por história, lá mesmo na Bulgária tenho estudado o folclore, porque o país é muito antigo. E eu observei que algum momento aqui, a temática musical do folclore era pouco explorada na música sinfônica, e junto com Eduardo Pereira, que é o curador dessa série descobrimos no interior do Brasil mais de 200 gêneros genuinamente brasileiros. Isso é uma mina de ouro, muito pouco estudada e explorada, é uma riqueza descomunal. Alguns compositores começaram no início do século esse estudo. Agora a gente está observando um renascimento do estudo para o folclore brasileiro”, destacou.

A Orquestra Sinfônica Brasileira é um dos conjuntos sinfônicos mais tradicionais do país, levará suas atividades para o Norte do Brasil. Belém, no Pará, é uma das cidades escolhidas para receber a turnê OSB Pelo Brasil - Festival Amazônico. Entre as atividades da OSB em Belém estão aulas para estudantes de música, concertos didáticos para crianças e jovens de escolas públicas, interações com orquestras locais e grupos indígenas.

Na manhã de ontem, os alunos do Programa Vale Música foram os primeiros a participar de aulas ministradas pelos músicos da OSB. De tarde os instrumentistas da OSB tocaram junto com orquestra do projeto para realizar ensaios preparatórios para o concerto de encerramento das atividades em Belém.

“Com o Projeto Vale Música temos um desenvolvimento bastante sério, tanto que agora tivemos quatro estagiários que passaram seis meses, inclusive um ainda está passando estágio no Rio de Janeiro com a Orquestra Sinfônica Brasileira dentro da OSB. Temos muitos bons resultados, temos descobertos enormes talentos aqui. O nosso intuito é justamente com o nome da Orquestra Sinfônica Brasileira fazer o que acontece no Pará, que tem um dos projetos jovens mais importantes e sérios do Brasil”, ressalta Sapoundjiev.

Outras duas escolas públicas da capital receberão os Concertos Didáticos - apresentações interativas nas quais, além da execução musical, os músicos da OSB conversam com o público contando curiosidades sobre os compositores, as obras, os instrumentos e o universo orquestral. Hoje (10) é a vez da Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco e amanhã (11) o Centro de Referência em Educação Infantil Orlando Bitar.