Will Smith sofreu acidente quase fatal durante gravação de programa

Estadão Conteúdo

Will Smith relembrou um momento bastante tenso durante a gravação de seu programa Pole to Pole With Will Smith. O ator passou por um momento quase fatal enquanto filmava na neve.

Na última terça-feira, 20, o americano contou a história durante uma participação no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. De acordo com o Entertainment Weekly, Smith explicou ao apresentador que o acidente aconteceu enquanto realizavam um mergulho sob o gelo no Polo Norte.

"Então você entra embaixo do gelo, que pode ter até 3 metros de espessura. Nós estávamos lá embaixo, a uns 35 metros de distância É como uma cordilheira de gelo de cabeça para baixo, sabe?", contou o artista.

Enquanto a gravação acontecia, a situação tornou-se perigosa. Smith relatou que o mergulho já havia se iniciado quando começou a ouvir instruções para que interrompessem a ação. "E eu pensei: 'Ah, não', certo? Então tentei subir e bati no gelo. Eu fiquei tipo: 'Ah, Will, calma. Calma.' Você está preso por um cabo de segurança e precisa se puxar de volta para o buraco, certo? Eu agarrei e acidentalmente tirei a máscara".

Mesmo que tenha colocado a máscara de volta no lugar em seguida, o ator ainda estava com medo. "Eu pensei: 'Se eu sair daqui, só vou fazer coisas de negro daqui para frente. Prometo, Senhor! Comportamento afro-americano daqui para frente!'", brincou o artista.

Após momentos de tensão, Smith foi resgatado e trazido de volta em segurança. Ao final da experiência, ainda agradeceu à forças maiores: "Quando percebi que estava bem, simplesmente relaxei, olhei em volta e, acredite, o sol estava atravessando o gelo, e a sensação passou de terror para algo espiritual e belíssimo. E eu só pensava: 'Quem quer que esteja lá em cima, não solte minha corda!'"

Palavras-chave

Will Smith/entrevista/lembrança/acidente/gravação/programa
Cultura
