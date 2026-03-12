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Rosângela Darwich traz em novo livro os mistérios e a permanência da poesia

Livro 'Poemas com a palavra lua', pela Editora Mezanino, será lançado nesta quinta (12), às 18h30, na Casa Arari, no bairro do Umarizal, com participação dos escritores Paulo Vieira, Paulo Nunes e Marcílio Caldas Costa

fonte

Rosângela Darwich: nova safra de poemas abordam nuances da arte poética (Foto: Divulgação)

A poetisa paraense Rosângela Darwich lança nesta quinta-feira (12), no começo da noite, o livro "Poemas com a palavra lua", pela Editora Mezanino. Desde o título e capa e ao longo dos poemas revelados nas páginas, essa obra expõe aos leitores muito dos mistérios e permanência da poesia a partir da palavra lua, não necessariamente restrita ao satélite natural da Terra. 

"O livro tem um título tão sincero quanto um impossível céu sem lua. Nele, a lua aparece como uma espécie de eixo simbólico que atravessa os poemas. Ela não está presente apenas como imagem da natureza, mas como metáfora do próprio fazer poético. Assim como a lua ilumina a noite sem revelar tudo completamente, a poesia também ilumina a experiência humana sem necessariamente explicá-la. A lua sugere mistério, reflexão, silêncio e permanência. Esses elementos estão muito presentes no livro", diz Rosângela Darwich.

"Além disso, a expressão 'com a palavra lua' sugere que a lua é também linguagem, matéria do poema. Ela aparece como palavra, como imagem e como atmosfera, ajudando a criar um espaço em que memória, tempo, afetos e perguntas sobre a vida possam se encontrar. De certo modo, a lua representa aquilo que a poesia tenta alcançar: uma luz que não elimina o mistério, mas permite que caminhemos dentro dele", acrescenta a autora.

Este livro de Rosângela sai pela mesma editora da obra anterior dela, "Rimas falsas". "Rimas falsas" foi premiado no edital 2023 de obras literárias e de não ficção da Fundação Cultural do Estado do Pará e, agora, "Poemas com a palavra lua" seguiu o mesmo caminho editorial, tendo sido contemplado no Edital de Chamamento Público nº 002/2025 também da FCP, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Neste caso, foi previsto um livro a ser utilizado em grupos vivenciais, no contexto de implementação da pesquisa-ação Poesia no Dia a Dia: Grupos Vivenciais e Resiliência, que Rosângela coordena desde 2013 na Universidade da Amazônia (Unama). 

Escrita 

A poetisa informa que o lançamento de "Poemas com a palavra nua" terpa um encontro de conversa sobre poesia e sobre o próprio livro. " Os escritores Paulo Vieira, Paulo Nunes e Marcílio Caldas Costa participarão dialogando comigo sobre o processo de escrita, os temas que atravessam 'Poemas com a palavra lua' e o lugar da poesia hoje. A ideia é criar um momento de troca com o público em que possamos falar sobre literatura, memória, criação e sobre aquilo que a poesia nos permite pensar e sentir", detalha Rosângela. Também será uma oportunidade de reunir leitores, amigos e pesquisadores que participam dos grupos vivenciais. 

Os leitores do novo livro irão conferir 100 poemas produzidos entre 2023 e 2025. A autora tem uma relação instigante com a lua. "Acredito que a lua representa, em mim, tudo o que, permanecendo, sempre muda. Desde criança ficava encantada com a ideia de ela brilhar tão lindamente, não tendo luz própria. Ela atravessa os poemas como uma espécie de companheira do pensamento e da memória. De certo modo, a lua pode representar esse espaço entre o que conseguimos dizer e aquilo que permanece em silêncio, pois é justamente nesse espaço que a poesia acontece. É claro que nos poemas ela é o que é a cada caso".

Com este novo livro, Rosângela Darwich reúne oito livros de poesia lançados, sendo um deles infantojuvenil. A poetisa conta que um dia percebeu que escrever poemas tem tudo a ver com ela. "Eles são breves. Eles ocupam um pequeno espaço, no qual aparecem e se despedem para todo o sempre. Eles são uma pausa. Só não sei direito se a pausa corresponde ao ato de escrever um poema ou ao período entre um poema e outro". 

Ela escreve poemas desde que tinha 19 anos de idade, e seu primeiro livro saiu quando tinha 20 anos. Essa escritora concilia sua arte com as atividades de professora universitária e psicoterapeuta. Atua na Unama, dando aula no curso de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura. "O mundo girou, a lua me olhou de frente, de costas e de lado, e aos 55 anos, passei a dar aula de encontros de psicologia com literatura".

A força dos versos de Rosângela Darwich pode ser saboreada em poemas como neste que está no novo livro: 

Todo sonho acontece dentro de um castelo.
A lua ondula o céu com sua presença curva
em um ângulo inteligível ao firmamento.
Somos as pessoas que confirmam:
é a mesma lua, um outro sonho.

Serviço:

Lançamento do livro 'Poemas com a palavra lua'
De Rosângela Darwich
Em 12 de março de 2026, às 18h30
Na Casa Arari, na TV. 14 de Março, 1154, Umarizal - Belém (PA)

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cultura

escritora rosângela darwich
Cultura
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