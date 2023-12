Whindersson diz fará de tudo para criar Lei Jéssica Vitória e combater o 'jornalismo não oficial'

O youtuber Whindersson Nunes voltou às redes sociais para falar sobre o caso trágico que encerrou com a morte de Jéssica Vitória, apontada pelo perfil do Instagram, "Choquei", como affair do famoso. A jovem faleceu após receber milhares de comentários na internet por conta de uma relação inexistente com Whindersson.

Whindersson, claramente revoltado com tudo o que aconteceu, se comprometeu a mobilizar e lutar para a criação de uma lei que fiscalize, com mais rigor, o que ele chamou de "jornalismo não oficial". "Me comprometo a iniciar um movimento para criar a Lei "Jéssica Vitória", para aprimorar a legislação brasileira contra esse jornalismo não oficial. Infelizmente, essas páginas têm milhões de seguidores e impactam, de verdade, na vida das pessoas. Tem que virar crime postar conversas não autorizadas, a não ser que elas sejam a exposição de um crime", declarou.

"Espero que essa lei traga uma sanção civil ou criminal para quem posta conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. Tem muita gente, de diversas áreas, que estudam para que a gente possa fazer esse documento e o que mais for preciso para punir essas pessoas. Quem vai ser responsabilizado será o topo da pirâmide, aqueles que ganham dinheiro com isso, aqueles que gastam dinheiro com champagne enquanto os outros estão chorando com notícias falsas", detalhou.

Whindersson também se colocou à disposição da mãe da jovem vítima. "Não posso mensurar a dor que a senhora está sentindo, mas seu poder, de alguma forma, fazer com que sua dor diminua, eu estou aqui para qualquer coisa", finalizou.