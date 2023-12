Whindersson Nunes lamenta morte de mineira de 22 anos vítima de fake news

Whindersson Nunes divulgou um comunicado, neste sábado (23), lamentando a morte da estudante mineira Jéssica Canedo, de 22 anos. Ela foi encontrada morta, nesta sexta-feira (22), dias após a divulgação de uma fake news que a apontava tendo um affair com o humorista. A família da jovem disse que ela ““não resistiu à depressão e a tanto ódio”.

“Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho”, disse Whindersson, por meio de sua assessoria, em um comunicado enviado ao portal G1.

Nas redes sociais, perfis de notícias de famosos e celebridades compartilharam o que seria prints de conversa entre Jéssica e o comediante. No entanto, os dois desmentiram tudo. Whindersson, inclusive, chegou a afirmar que nem conhecia a mineira.

Regulamentação das redes sociais

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em sua conta no X, exigiu a regulamentação das redes sociais após o que aconteceu com Jéssica. “(...) Tragédias como esta envolve questões de saúde mental, sem dúvida, mas também, e talvez em maior proporção, questões de natureza política. A irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos (alguns envolvidos na política institucional) nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável”, disse Silvio.

“Por isso, volto ao ponto: a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento”, acrescentou.