Entenda caso de jovem que morreu após notícia falsa de affair com Whindersson Nunes

[Alerta de gatilho: este texto contém informações que podem ser sensíveis a pessoas com depressão ou tendências suicidas]

As informações envolvendo a morte Jéssica Vitória Canedo, de Minas Gerais,ganharam repercussão para além das redes sociais. Os veículos de comunicação também relataram o ocorrido que começou com uma notícia falsa postada em um perfil no Instagram de fofoca. Jéssica precisou lidar ao longo da semana, com prints falsos que mostraram conversas de um affair com Whindersson Nunes. As imagens foram divulgadas pelo perfil Choquei, que conta com mais de 22 milhões de seguidores só nesta rede social.

A jovem morreu nesta sexta-feira (22/12), aos 22 anos.

Dezenas de artistas passaram a compartilhar vídeos contra a Choquei e a divulgação de infomação sem checagem, prática comum dos perfis de fofocas do Instagram.

VEJA MAIS

Entenda a linha do tempo da notícia falsa:

- O perfil Choquei postou na última semana, uma supostas conversas de Jéssica com Whindersson Nunes.

- Jéssica criou um perfil nas redes sociais para informar que não se tratava de uma conversa real e que após repercussão da divulgação dos prints, ela começou a receber ataques no Instagram. No texto longo postado por ela, tinha pedidos para que não fosse massacrada na web. Raphael Sousa, criador da página de fofocas Choque, reagiu: "Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Pelo amor de Deus".

- Após o pedido de Jéssica, a mão da jovem também foi para as redes sociais. Ela gravou um vídeo implorando para os internautas. Ela pedia que parassem os ataques contra a filha, pois a jovem sofria de grave depressão. Inclusive, Jéssica havia tentado tirar sua vida ao menos três vezes neste ano.

Após a morte da jovem e a grande repercussão, Raphael Sousa veio à mídia falar que está sendo ameaçado de morte. A Choquei postou uma nota sobre o caso, leia na íntegra:

"Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. O perfil Choquei (@choquei) por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil.

Cumpre esclarecer que não responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jessica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação.

O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial ao art. 5º, inciso IX. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade."

Whindersson Nunes também emitiu um comunicado:

Comunicado Oficial

A Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes, vem a público manifestar o posicionamento do artista sobre a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news.

Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jessica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: "Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho".

A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais.

Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida.