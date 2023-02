Warner Bros confirma lançamento de Mortal Kombat 12 em 2023

Para os fãs de Mortal Kombat, a Warner Bros confirmou na última quinta-feira (23), que o Mortal Kombat 12 vai chegar às lojas ainda este ano. A confirmação foi dada pelo CEO, David Zaslav, enquanto fazia uma ligação com acionistas sobre os futuros lançamentos.

“Há muito mais vindo por aí, incluindo o altamente antecipado Mortal Kombat 12 e Suicide Squad: Kill the Justice League, games que também têm lançamento marcado para este ano com projeções ambiciosas de lançamento”, afirmou o executivo.

Sem grandes apresentações ou movimentos, o lançamento foi confirmado. Fato este que gerou surpresa e expectativa nos fãs. Na redes sociais, os comentários sobre a novidade são diversos. "Não brinque com as minhas emoções", comentou um internauta. "Estou com medo e animada para o MK12", disse outra.

A notícia acaba com o suspense e mistério que existia, sendo cultivado pela NetherRealm e pelo cocriador da série, Ed Boon. Mesmo que a confirmação sobre o jogo já fosse uma realidade, ainda não estava claro se seria um novo capítulo de Mortal Kombat ou da série Injustice.

Há alguns meses, o jornalista Jeff Grubb já havia falado que a criação de jogo teria se tornado uma prioridade após as incertezas acerca do futuro da Warner Bros. Devido a série de mudanças e transformações que a empresa está vivendo em seus empreendimentos de jogos e filmes, eles estariam "apostando" na segurança que é lançar algo que já possui um público como o Mortal Kombat.

O ator Andrew Bowen, que deu vida a Johnny Cage nos últimos jogos, havia publicado há pouco tempo algumas fotos, que logo foram apagadas, nas quais aparecia no estúdio da Warner para gravar novas falas para um projeto inédito. Isso despertou a curiosidade dos fãs e aumentou as suspeitas de que o jogo já estava em desenvolvimento.

Essa nova fase do jogo assume a missão de contribuir com as diversas histórias que os antecessores deixaram abertas anteriormente. Com a a expansão Aftermath, muitos caminhos se tornaram possíveis para a continuação da história.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)