Wanessa Camargo desabafa sobre saúde mental e síndrome do pânico: 'Tive medo de ficar louca'

Wanessa Camargo compartilhou em entrevista ao Venus Podcast como é hoje sua relação com a síndrome do pânico, doença que se manifestou nela pela primeira vez em 2004 e voltou em 2020, durante a pandemia de Covid.

Durante a entrevista, a cantora confessou que "quando eu tive pela primeira vez, achei que fosse morrer. Na época, tratei com medicação, porque eu estava num grau muito grande. Nessa segunda vez, na pandemia, eu tive a mesma coisa, só com um agravante: sendo mãe. Eu não queria que meus filhos me vissem com crise de pânico. Não conseguia dormir, a não ser com remédio, tive uma crise atrás da outra e não conseguia sair da cama", explicou.

Wanessa enfatizou ainda que hoje sabe lidar com a doença. "Hoje eu já entendo os meus gatilhos e consigo identificar o que não me faz bem na minha vida. O pânico é meu algoz e meu herói. Ele que olha para mim e diz: eu não aceito mais esse lugar que não me faz bem. Não me permito mais algumas coisas que eu sei que não me fazem bem. Quando eu olho para isso com olhar de autoconhecimento, eu fico tão feliz. Já tem um mês que eu não tenho crise de pânico".

VEJA MAIS