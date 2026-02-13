Capa Jornal Amazônia
Wagner Moura figura em lista do 'Washington Post' das 50 pessoas mais influentes dos EUA

A publicação destaca, então, a relação do ator com a política, tida como essencial para sua identidade

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura desbancou "nomes de peso" e levou o prêmio de "Melhor Ator em Drama" (CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ator Wagner Moura foi incluído pelo jornal norte-americano The Washington Post na lista Post Next 50, divulgada nesta semana, que aponta as 50 pessoas mais influentes da sociedade dos Estados Unidos. A relação abrange as personalidades "que estão remodelando a forma como os Estados Unidos pensam, trabalham, se conectam e criam" e que "definirão as histórias de 2026" - seja na política, cultura, tecnologia e outras áreas.

"Para o ator de O Agente Secreto, a história tumultuada do Brasil é pessoal", descreve a publicação sobre Moura.

O texto menciona a cena do filme de Kleber Mendonça Filho em que o protagonista se junta à folia de carnaval por alguns instantes, "mesmo enquanto todo o seu mundo desmorona sob seus pés".

"Deixa eu dar um abraço nessa menina", disse sorrindo

"Moura conhece bem o fascínio do carnaval. Foi lá que se apaixonou por sua esposa, a fotógrafa Sandra Delgado, com quem agora vive em Los Angeles com seus três filhos", diz a matéria.

A família se mudou para os Estados Unidos em 2017, para que o ator pudesse investir na carreira internacional após o sucesso na série Narcos.

A publicação destaca, então, a relação do ator com a política, tida como essencial para sua identidade. "Ao promover O Agente Secreto, Moura - que obteve a cidadania americana durante o governo Biden e se considera 'um americano orgulhoso' - provou ser um ator que não apenas apoia causas usando fitas, mas que defende suas convicções políticas de forma franca e pública. Ele não hesita em chamar a guerra em Gaza de 'genocídio' ou denunciar o 'racismo' das atividades do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA)", diz o texto.

"Acredito que a imigração faz parte da base deste país. Mas, independentemente da sua posição política... Você não pode tratar seres humanos dessa maneira", disse o ator ao Washington Post.

Segundo a publicação, a Post Next 50 "não é sobre quem já chegou lá", mas sobre o que está por vir. "Saber quem é influente é o primeiro passo para entender o que o futuro nos reserva", afirma o veículo.

Moura compartilha espaço na lista com figuras notáveis como a cientista física Tammy Ma, o prefeito de Nova York Zohran Mamdani, o estilista da NFL Kyle Smith, o piloto australiano Oscar Piastri, e o girl group global Katseye.

