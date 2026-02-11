Capa Jornal Amazônia
Wagner Moura e Kleber Mendonça aparecem em foto do Oscar e diretor faz piada sobre evento

Estadão Conteúdo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, divulgou a foto oficial dos indicados ao prêmio em 2026. O clique foi feito durante o tradicional almoço promovido pela organização, na terça-feira, 10.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, que concorrem por O Agente Secreto, aparecem na imagem, assim como a produtora Emilie Lesclaux, parceira de Mendonça. Também está na foto Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro que disputa por Sonhos de Trem.

No Instagram, Mendonça Filho publicou recortes da imagem, com zoom, e brincou: "A Academia reuniu os indicados desse ano num almoço astral. Ao final, uma foto coletiva. Acho que a melhor festa de formatura que eu já fui. Muito divertida", escreveu.

Na foto, também é possível localizar outros nomes de destaque da temporada de cinema, como Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke, que disputam na categoria de Melhor Ator com Moura; as atrizes Teyana Taylor, Jessie Buckley, Amy Madigan, Emma Stone, Rose Byrne e Kate Hudson; e os diretores Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Yorgos Lanthimos e Guillermo del Toro - dentre várias outras personalidades da indústria.

O Agente Secreto disputa em quatro categorias no Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco, categoria inédita. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 15 de março, um domingo, em Los Angeles.

Palavras-chave

CINEMA

OSCAR 2026

INDICADOS

DIVULGAÇÃO

FOTO OFICIAL
