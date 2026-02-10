Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura recebe elogio de atriz de 'Uma Batalha Após a Outra': 'Está muito cheiroso'

"Deixa eu dar um abraço nessa menina", disse sorrindo

Estadão Conteúdo

O ator Wagner Moura protagonizou outro momento descontraído em frente às câmeras nesta terça-feira, 10, durante o Festival Internacional de Santa Barbara 2026, realizado na Califórnia.

Enquanto concedia entrevista à jornalista Jana Nascimento, o ator, que concorre ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto, pediu licença para cumprimentar a atriz Chase Infiniti, presente no filme Uma Batalha Após a Outra. "Deixa eu dar um abraço nessa menina", disse sorrindo.

Ao cumprimentar Chase, recebeu um elogio da atriz. "Você está muito cheiroso", disse ela antes de se retirar.

Após a cena, Wagner, que fazia a entrevista em português, retomou sua resposta em inglês, antes de perceber o equívoco e perguntar para a repórter: "A gente deveria falar em português? Você começou a falar em português? Desculpa! Eu me confundi", disse.

O ator comentava sobre como é bom ter a oportunidade de encontrar pessoas que admira - como Chase - em premiações relacionadas ao cinema. Ao retomar sua resposta, em português, Wagner concluiu. "Porque você termina encontrando as mesmas pessoas que estavam nessa campanha, o pessoal de Valor Sentimental, de Uma Batalha Após a Outra, dos filmes internacionais, e formando uma amizade".

CINEMA/WAGNER MOURA/CHASE INFINITI/ELOGIO
Cultura
