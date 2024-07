Voz de Virginia Fonseca é usada por criminosos para aplicar golpes na internet

A voz de Virginia Fonseca está sendo usada por golpistas nas redes sociais. O crime foi denunciado pela própria influenciadora, que alertou seus seguidores na última terça-feira (23) sobre o uso de sua voz para roubar dados de vítimas.

VEJA MAIS:

De acordo com a Virgínia, por meio de áudios que simulam sua voz, os criminosos enviam mensagens para as vítimas dizendo que elas iram receber R$ 1 mil. O valor seria um prêmio de comemoração ao grande faturamento de sua empresa, a WePink.

Um jovem chegou a relatar o caso, dizendo que sua mãe havia recebido o áudio, em que os estelionatários pediam diversos dados pessoais. “Minha mãe recebeu um áudio da ‘Virginia”, revelou o jovem.

Em seguida, Virgínia reagiu ao alerta: “Galera, por favor, cuidado com isso. Peço que vocês só acreditem no que eu postar por aqui [no Instagram]”.

A mãe de Maria Flor e Maria Alice é conhecida por realizar lives com sorteios e premiações destinados aos seus seguidores, aliando sua popularidade a venda de produtos da marca WePink. Em abril do ano passado, durante uma transmissão na internet, Virgínia recebeu, de uma só vez, R$ 22 milhões em vendas de produtos.