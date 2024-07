Patrícia Abravanel curte post sobre suposta rivalidade entre Eliana e Virgínia no SBT

A recente saída de Eliana do quadro de funcionários do SBT foi associada a uma suposta briga ou desconforto dentro da emissora de televisão. Patrícia Abravanel colocou ainda mais polêmica sobre essas suspeitas ao curtir um post que indicava a chegada de Virgínia como o motivo que fez Eliana sair da empresa.

De acordo com a publicação, feita pela revista Contigo, Eliana teria se incomodado com os recentes privilégios que a emissora concedeu à influenciadora digital. A filha de Silvio Santos curtiu a postagem e muitos internautas acreditam que isso significa a confirmação dela sobre o rumor.

No ultimo programa de Eliana no SBT, Patrícia Abravanel protagonizou um momento embaraçoso ao pedir desculpas à apresentadora. Na fala, ela disse que não sabia quem havia provocado o problema, mas que pedia perdão em nome de toda a família.

“Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel, de todo o Grupo Silvio Santos e do SBT, te pedir que você nos perdoe. Não sei o que aconteceu, não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá sabendo que você é amada aqui”, disse Patrícia. “Não existe SBT sem Eliana. Você faz parte da nossa história”, afirmou a filha de Silvio Santos.