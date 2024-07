Eliana comandará na Globo os programas The Masked Singer e Saia Justa

Em entrevista ao Fantástico, Eliana revelou que estará à frente de dois programas no Grupo Globo: O The Masked Singer, na TV aberta e o Saia Justa, no canal fechado GNT.

"Vou fazer dois projetos completamente diferentes. A diversão e a alegria de um projeto familiar que é o The Masked, meus filhos amam esse formato e o Saia Justa que é diferente de tudo que eu já fiz", declarou ela na entrevista, exibida no domingo (30).

Ainda sobre os programas, a apresentadora declarou que está feliz por poder debates os mais diversos assuntos no programa Saia Justa. “É uma responsabilidade gostosa de comandar um programa feminino, mas que fala sobre tudo. Quero sentar e ouvir as minhas amigas, as mulheres, aprender Vai ser libertador”, afirmou Eliana.

Eliana dividirá o espaço No Saia Justa com Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil. A apresentadora também estará no comando do programa Vem que Tem, uma produção destinada para divulgar ofertas de Black Friday.

Emoção

Eliana se emocionou ao falar da morte do pai, que faleceu em março deste ano. Com uma fala otimista, ela explicou que envelhecer é uma coisa boa. . "Estar viva é a coisa mais importante. Quando falo em envelhecer, falo em viver, poder ver meus filhos crescendo. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recentemente, ele veio morar comigo e ficava aqui do ladinho, pra mim envelhecer é coisa boa, é o bônus de estar viva, transição profissional aos 50 anos, que coisa bonita. É lindo de vivenciar e de sentir”. Comentou a apresentadora.

Eliana saiu recentemente do quadro de funcionários da SBT, emissora de TV onde ela permaneceu por 15 anos. Na última quinta-feira (27), ela anunciou oficialmente a sua contratação pela Globo.