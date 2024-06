Eliana celebra chegada ao Projac como nova contratada da Globo: 'Recepção calorosa'

Eliana não escondeu a alegria em se tornar a mais recente integrante do elenco da Globo. A apresentadora compartilhou nesta sexta-feira, 28, fotos no Projac, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, agradecendo o carinho que recebeu na sua chegada aos estúdios da emissora.

"Que recepção calorosa em minha chegada ao Projac aqui na TV Globo. Obrigada a cada abraço, sorriso e votos de sucesso. Foi lindo!! Vocês vão assistir no Fantástico a matéria com a querida Renata Capucci neste domingo!", escreveu Eliana nas redes sociais, acompanhada das fotos.

A apresentadora de 51 anos anunciou na quinta-feira (27) sua mudança de emissora. Após deixar o SBT, onde comandava um programa, Eliana foi revelada como a nova contratada da TV Globo. Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo exibindo seu novo crachá e comentou na legenda: "Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou…".

Ainda é um mistério o que a loira ex-SBT fará na Globo, mas a resposta não deve demorar muito. No próximo domingo (30), durante o programa "Fantástico", ela revelará seus novos projetos na emissora. O programa, que vai ao ar após o "Domingão com Huck", começa por volta das 20h30.