Eliana terá programa aos sábados na Globo antes do ‘Caldeirão’, revela colunista

Eliana irá apresentar um programa aos sábados na TV Globo. A atração será exibida antes do “Caldeirão com Mion”. A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Segundo a coluna, as reuniões na emissora começaram na última segunda-feira (22/6) e logo o martelo foi batido para a decisão. Atualmente, a grade das tardes da Globo é composta pela reprise da novela Cheias de Charme e episódios da Escolinha do Professor Raimundo. Com a entrada de Eliana, essa “lacuna” seria preenchida.

A apresentadora deve ser anunciada oficialmente como contratada no dia 7 de julho. Ela participará como uma das convidadas do júri artístico da final da Dança dos Famosos, no “Domingão com Huck”, de Luciano.