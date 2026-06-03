Viviane Batidão grava audiovisual de 'Batidão Raiz' aberto ao público em Santa Izabel

A cantora paraense Viviane Batidão volta às origens neste domingo (7) para um momento especial da carreira. A artista grava o audiovisual do projeto "Batidão Raiz", a partir das 15h, no tradicional Balneário Caraparu, em Santa Izabel do Pará. O evento será aberto ao público e promete reunir fãs, aparelhagens, música paraense e diversas surpresas preparadas especialmente para a ocasião.

A gravação acontece poucos dias após o lançamento do álbum "Batidão Raiz", trabalho que marca uma nova fase da artista e celebra sua trajetória dentro da cultura popular paraense. Com 15 faixas inéditas, o projeto resgata elementos que ajudaram a consolidar o sucesso de Viviane Batidão ao longo de mais de duas décadas de carreira.

VEJA MAIS

Segundo a cantora, o público pode esperar uma experiência que vai além da música. Além das canções do novo álbum, o audiovisual contará com participações especiais e momentos inéditos preparados exclusivamente para a gravação.

"O lugar escolhido faz parte da minha história e tem a cara do verão paraense", adiantou a artista.

Caraparu faz parte da história de Viviane Batidão

A escolha do Balneário Caraparu não aconteceu por acaso. O espaço possui um valor afetivo importante para a cantora, já que foi no local que ela gravou seu primeiro DVD, em 2008, projeto que ajudou a ampliar sua projeção no cenário musical paraense.

Quase duas décadas depois, a artista retorna ao mesmo espaço em um momento de consolidação da carreira. O ambiente, conhecido por receber milhares de pessoas durante o período de veraneio, volta a ser palco de uma produção audiovisual que pretende unir nostalgia, identidade e inovação.

(Divulgação/Viviane Batidão/@allepeixoto)

Álbum homenageia as aparelhagens e a cultura do Pará

Lançado na última semana, "Batidão Raiz" apresenta uma proposta de valorização da música produzida no Pará. O álbum mistura tecnomelody, brega e rock doido, estilos que marcaram diferentes momentos da carreira da cantora.

O trabalho também presta homenagem ao universo das aparelhagens, um dos maiores patrimônios culturais do estado. Entre os destaques do repertório estão músicas como "Gigante Crocodilo", "Vou pro Rubi", "Carabao o Máximo do Marajó", "Príncipe Negro o Garanhão" e "Tupinambá".

Além das referências sonoras, o projeto aposta em elementos visuais inspirados na estética das aparelhagens, com forte presença de cores, luzes e símbolos que fazem parte da cultura dos grandes eventos populares realizados no Pará.

Ao longo da carreira, Viviane Batidão se consolidou como uma das principais representantes da música paraense no Brasil. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e apresentações em diversas regiões do país, a artista nunca deixou de destacar suas raízes amazônicas.

Em "Batidão Raiz", essa conexão aparece de forma ainda mais evidente. O projeto foi pensado para homenagear a cultura que impulsionou sua trajetória artística e destacar a força da produção musical paraense.

Show com banda completa encerra programação

A programação de domingo não termina com a gravação do audiovisual. Após o encerramento das atividades no Balneário Caraparu, Viviane Batidão segue para outra apresentação em Santa Izabel do Pará.

A partir das 22h, a cantora sobe ao palco do Estádio do Izabelense para um show completo com sua banda. A apresentação integra a programação da aparelhagem Super Pop, uma das mais tradicionais da região.