Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viviane Batidão grava audiovisual de 'Batidão Raiz' aberto ao público em Santa Izabel

Evento neste domingo (7) também terá show completo no Estádio do Izabelense à noite

Hannah Franco
fonte

Com acesso gratuito, Viviane Batidão grava novo set do álbum “Batidão Raiz” no Pará (Divulgação/Alle Peixoto)

A cantora paraense Viviane Batidão volta às origens neste domingo (7) para um momento especial da carreira. A artista grava o audiovisual do projeto "Batidão Raiz", a partir das 15h, no tradicional Balneário Caraparu, em Santa Izabel do Pará. O evento será aberto ao público e promete reunir fãs, aparelhagens, música paraense e diversas surpresas preparadas especialmente para a ocasião.

A gravação acontece poucos dias após o lançamento do álbum "Batidão Raiz", trabalho que marca uma nova fase da artista e celebra sua trajetória dentro da cultura popular paraense. Com 15 faixas inéditas, o projeto resgata elementos que ajudaram a consolidar o sucesso de Viviane Batidão ao longo de mais de duas décadas de carreira.

VEJA MAIS

image Joelma é confirmada no Rock in Rio 2026 e convida Viviane Batidão para o Palco Sunset
A dupla se apresenta no mesmo dia em que o Palco Mundo recebe Ivete Sangalo, Halsey e Lola Young, consolidando um domingo de forte presença feminina

image Vocalista da Banda Djavú critica Gaby Amarantos e Viviane Batidão em treta do tecnomelody
Geandson Rios comentou a origem de sucessos ligados ao tecnobrega e reacendeu antiga rivalidade com paraenses

Segundo a cantora, o público pode esperar uma experiência que vai além da música. Além das canções do novo álbum, o audiovisual contará com participações especiais e momentos inéditos preparados exclusivamente para a gravação.

"O lugar escolhido faz parte da minha história e tem a cara do verão paraense", adiantou a artista.

Caraparu faz parte da história de Viviane Batidão

A escolha do Balneário Caraparu não aconteceu por acaso. O espaço possui um valor afetivo importante para a cantora, já que foi no local que ela gravou seu primeiro DVD, em 2008, projeto que ajudou a ampliar sua projeção no cenário musical paraense.

Quase duas décadas depois, a artista retorna ao mesmo espaço em um momento de consolidação da carreira. O ambiente, conhecido por receber milhares de pessoas durante o período de veraneio, volta a ser palco de uma produção audiovisual que pretende unir nostalgia, identidade e inovação.

image (Divulgação/Viviane Batidão/@allepeixoto)

Álbum homenageia as aparelhagens e a cultura do Pará

Lançado na última semana, "Batidão Raiz" apresenta uma proposta de valorização da música produzida no Pará. O álbum mistura tecnomelody, brega e rock doido, estilos que marcaram diferentes momentos da carreira da cantora.

O trabalho também presta homenagem ao universo das aparelhagens, um dos maiores patrimônios culturais do estado. Entre os destaques do repertório estão músicas como "Gigante Crocodilo", "Vou pro Rubi", "Carabao o Máximo do Marajó", "Príncipe Negro o Garanhão" e "Tupinambá".

Além das referências sonoras, o projeto aposta em elementos visuais inspirados na estética das aparelhagens, com forte presença de cores, luzes e símbolos que fazem parte da cultura dos grandes eventos populares realizados no Pará.

Ao longo da carreira, Viviane Batidão se consolidou como uma das principais representantes da música paraense no Brasil. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e apresentações em diversas regiões do país, a artista nunca deixou de destacar suas raízes amazônicas.

Em "Batidão Raiz", essa conexão aparece de forma ainda mais evidente. O projeto foi pensado para homenagear a cultura que impulsionou sua trajetória artística e destacar a força da produção musical paraense.

Show com banda completa encerra programação

A programação de domingo não termina com a gravação do audiovisual. Após o encerramento das atividades no Balneário Caraparu, Viviane Batidão segue para outra apresentação em Santa Izabel do Pará.

A partir das 22h, a cantora sobe ao palco do Estádio do Izabelense para um show completo com sua banda. A apresentação integra a programação da aparelhagem Super Pop, uma das mais tradicionais da região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viviane batidão

batidão raiz
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Cine PE reúne filmes de Pernambuco, Maranhão e Goiás com destaque para 'BuenosAires'

Filme de Tuca Siqueira estreia nos cinemas em 11 de junho

03.06.26 18h11

PROGRAME-SE!

São João: Estação das Docas terá shows, quadrilhas e atividades gratuitas a partir desta sexta (5)

Primeira noite traz cortejo do Boi Veludinho e show de Alessandro Sanfoneiro

03.06.26 17h44

atividade

Associação Fotoativa abre as portas para oficinas de câmera escura e fotografia pinhole 

A programaçãos será conduzida por Irene Almeida e Moisés Araújo, explorando os processos manuais da imagem sem o uso de lentes convencionais

03.06.26 14h31

ALERTA

Carolina Dieckmmann descobre infecção no rim e é internada; atriz segue sem previsão de alta

Atriz informou nas redes sociais que está em tratamento com antibióticos na veia

03.06.26 13h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

CLIMA DE ROMANCE

Mel Maia dá 'beijão' em boxeador e web reage: 'Não sei de quem sinto mais inveja'

Nas redes sociais, os fãs do casal também elogiaram o biquíni da atriz e as paisagens paradisíacas

03.06.26 14h42

MUSA

Aos 55 anos, Alessandra Negrini surge de fio-dental, exibe bumbum e recebe elogios e homenagens

A foto não é atual, mas voltou a viralizar nos últimos dias

01.06.26 21h10

DINHEIRO

Juninho Motoboy explica bastidores de conteúdo adulto: 'Faço conteúdo adulto gay sendo hétero'

O ex-brother chegou a afirmar que faturou mais de R$ 100 mil em dois meses com a produção de conteúdo para plataformas de assinatura

03.06.26 9h55

CORPUS CHRISTI

Da roda de pagode às pistas eletrônicas: confira o que fazer em Belém na véspera do feriado (03/06)

O Grupo Liberal reuniu uma lista com rolês para fazer na cidade nesta quarta-feira

03.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda