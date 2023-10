Viviane Araújo exibe pernas torneadas em figurino para ensaio de Carnaval

A renomada atriz e modelo Viviane Araújo foi o centro das atenções neste sábado (7), durante o evento de celebração do 28º aniversário da Mancha Verde, a escola de samba de São Paulo onde ela é Rainha de Bateria desde 2005.

Para a ocasião especial, Viviane escolheu um traje que realçava a cor símbolo da escola, o verde, optando por um vestido transparente com franjas que davam ao look o movimento e ritmo do samba. O vestido, justo e curto, deixava à mostra suas pernas tonificadas, realçando ainda mais o seu físico impecável, resultado de dedicação a intensos treinos e uma recente lipoaspiração. A criação do modelito é assinada pelo estilista Hélcio Junior.

Além da beleza, Viviane distribuiu simpatia e interagiu com os membros da escola tocando tamborim. A atriz estava acompanhada de seu marido, o empresário Guilherme Militão, com quem comemorou dois anos de casada no mês passado.

Nas redes sociais, o traje e a performance de Viviane receberam uma enxurrada de elogios dos torcedores da escola. "É a mais maravilhosa de todas, é a suprema de todas as rainhas", comentou um fã. Outro seguidor elogiou: "Lindo, que vestido maravilhoso". Um perfil expressou: "Eita, porra, ela abusa na beleza". E uma internauta brincou: "Eu tento ser humilde, mas olha a rainha da minha escola".