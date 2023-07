Mistura de ritmos agita palco da Rádio Liberal na Orla do Maçarico

Tecnobrega, forró e pagode são estilos musicais queridos do público paraense, que não poderiam ficar de fora da programação do palco da Rádio Liberal, na Orla do Maçarico, em Salinópolis, nordeste do Pará. Nesta sexta-feira (21), as atrações que comandaram a festa foram o grupo Nosso Tom, Jamilly Araújo e Viviane Batidão.

Júlio César, vocalista do Nosso Tom, primeiro grupo a se apresentar na noite, comentou que é sempre especial fazer parte da festa do Grupo Liberal em Salinas. A banda é uma parceira antiga da rádio e bastante querida pelo público papa-chibé.

“A gente faz o Verão da Liberal há muito tempo, Fazíamos desde quando o palco era virado para o outro lado. E hoje é especial! Estamos vivenciando um momento maduro da nossa carreira, porém, já disse várias vezes que venho para esse Verão como se fosse o primeiro. Gostamos muito de Salinas, desse povo e do Grupo Liberal!”, disse o cantor.

A cantora Jamilly Araújo foi a segunda atração da noite (Igor Mota/O Liberal)

Em seguida, quem animou a festa foi a cantora Jamilly Araújo, que com apenas quatro anos de carreira, já levou muito forró para os quatro cantos do Pará. Em seu repertório não vai faltou o melhor do forró, dos clássicos aos atuais, além da mistura com o piseiro, que é o som mais tocado na atualidade. Com chave de ouro, a festa encerrou nos embalos da cantora Viviane Batidão.

O radialista Markinho Pinheiro ao lado da cantora Viviane Batidão (última atração da festa) ()

Edmilson Mota, coordenador da Rádio Liberal, comentou sobre as ações do veículo de comunicação no município de Salinópolis: “O Grupo Liberal sempre valoriza os artistas locais e agita a festa aqui em Salinas, neste ano não poderia ser diferente. Além disso, estamos promovendo diversas ações de conscientização, como por exemplo, incentivando os veranistas a não jogar lixo na praia. É importante trazer entretenimento, cultura e também conscientização ambiental”.

O coordenador da Rádio Liberal, Edmilson Mota, disse que além de valorizar os artistas regionais, a rádio também leva campanhas de conscientização ambiental para Salinas (Igor Mota/O Liberal)

Maria da Conceição, 52 anos, levou cadeiras de praia e assistiu às apresentações do palco da Rádio Libera junto da sua família. Ela disse que não queria perder nenhuma apresentação: “Eu adoro o grupo Nosso Tom e a Viviane Batidão! Eles arrasam demais! A Rádio Libera está de parabéns pela programação”.