Viviane Araújo quase mostra demais com look transparente no Carnaval de São Paulo; vídeo

A Rainha da Mancha Verde, Viviane Araújo, surpreendeu ao compartilhar um vídeo de sua produção para o ensaio da escola de samba paulista no último sábado (4). A mãe do bebê Joaquim, de 5 meses, exibiu seu corpaço, mostrando que recuperou sua boa forma física após a gravidez. As informações são da revista Caras.

Com uma roupa quase transparente, Viviane chamou a atenção com sua beleza e curvas. Em sua publicação no Instagram, ela escreveu: "Pronta para a @manchacarnaval".

Corpo trabalhado

Nos últimos meses, Viviane tem compartilhado detalhes de sua jornada de cuidados com a beleza, incluindo sessões de tratamentos para manter a forma física e eliminar gordura localizada. A musa de 47 anos também já apareceu de biquíni em suas redes sociais, exibindo a barriga chapada.

A Rainha do Carnaval também revelou que estava tratando a flacidez nas pernas, e poucas semanas após o nascimento de seu filho, já estava usando calças jeans justas.