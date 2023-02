Viúvo de Paulinha Abelha fala de saudade após um ano da morte da cantora

Nesta quinta-feira (23) completa um ano da morte da cantora Paulinha Abelha, que morreu após complicações renais. O marido da artista afirmou em entrevista da saudade que ainda sente e recordou como foi o início do namoro. Ele disse também que está aprendendo a ser forte com a ausência da esposa.

Clevinho diz que tudo começou no Rio de Janeiro, quando eles se encontraram em um show e ele era um dos dançarinos.

VEJA MAIS

“O celular dela descarregou, ela pediu para fazer um vídeo no meu. Depois disso começamos a trocar mensagens. Na sequência, ela ficou um mês sem falar comigo, mas um dia, ela que era bem decidida, mandou uma mensagem perguntando se eu ainda queria conversar com ela. Fomos jantar, fomos muito sinceros um com o outro, ela viu que eu estava falando a verdade sobre o que eu queria, começamos a ficar e daí depois de dois meses assumimos o relacionamento”, recorda.

Clevinho tambén recordou que o sonho do casal era ter filhos, inclusive fizeram inseminação artificial, mas não deu certo.

“Hoje passa um filme. Foi muito rápido, erámos muito amigos, parceiros, companheiros, sempre estávamos em acordo. Lembro dos momentos, das viagens, shows, aí bate aquela saudade. Foram quase cinco anos, mas parecia ser muito mais tempo. Aprendi a ser forte com ela. A humanidade e a simplicidade, são legados que ela deixou, que me marcaram e que me deixaram bem melhor”, contou em entrevista.