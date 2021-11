Vitão revela que está 'de bem' com Whindersson Nunes após polêmicas com Luísa Sonza

Vitão e Whindersson Nunes não estão brigados por conta dos relacionamentos passados dos dois com Luísa Sonza. Quem fez a revelação foi o cantor, que contou em entrevista ao Podcats, de Camila Loures e Virgínia Fonseca, que conversou com o humorista logo no início de seu namoro com a cantora. As informações são do portal Em Off.

O artista destacou que os dois tiveram uma conversa madura, sem briga. Ainda, que os dois se entenderam desde o início: “Trocamos uma ideia suave, nada demais. Até porque nunca aconteceu nada entre a gente. Criaram vários bagulhos”.

Vitão também falou sobre sua admiração pelo youtuber, que, segundo ele, vem de muito tempo. “A gente já colou umas vezes juntos, mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele foda, sempre fui fã, desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vínculo forte de amizade”, finalizou.