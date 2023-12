Virginia, MC Guimê e Belo compartilham embarcação no cruzeiro ‘Ney em Alto Mar’

O tão esperado ‘Ney em Alto Mar’, cruzeiro de Neymar, começa nesta terça-feira, 26, e vai até quinta-feira, 29, com muita diversão, festas e atrações para os convidados do jogador do Al-Hilal.

VEJA MAIS

O evento conta com a participação especial de Neymar, recém-recuperado de uma lesão no ligamento cruzado do joelho, seus familiares e amigos. Alguns deles, como o casal Virginia e Zé Felipe, MC Guimê, Belo e Gracyanne Barbosa, já compartilham nas redes sociais, a ida para o navio, que parte da cidade Natal de Neymar, Santos, no litoral de São Paulo, e tem embarque das 11h às 16h (horário de Brasília).

MC Guimê, uma das atrações musicais, também fez registro a postos com as malas a caminho do porto de Santos. O cantor Belo, que também vai se apresentar no evento, publicou uma foto em um helicóptero com a esposa, Gracyanne Barbosa.

"Indo em mais uma com Deus, ser feliz em família é o que me completa. Meu amor Tudão @graoficial, Vamos com tudo @neymarjr", escreveu Belo.

Outras celebridades convidadas como Silvia Abravanel e MC Livinho também compartilharam o registro de chegada no tão esperado ‘Ney em Alto Mar’, que conta com mais de 20 atrações.

Cruzeiro

O "Ney em Alto Mar", da MSC Preziosa, tem mais de 330 metros de comprimento e conta com 18 deques — 14 deles para passageiros. O trajeto de 72 horas promete muita curtição em alto mar com vários shows, entre eles Péricles, Belo, Poze do Rodo, além de stand-ups com os humoristas Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Atrações

O navio oferece quatro piscinas e um toboágua com 120 metros de comprimento, com uma curva que se projeta por cima do mar. Além disso, terá cassino, sauna, cinema 4D, simulador de F1 e pista de boliche e programação para crianças.

Os shows de peso no ‘Ney em Alto Mar’ ficam por conta de Belo, Péricles, Suel, Feyjão, Grupo Envolvência, Dj Valeska Brandão, a dupla Matheus & Fabrício, covers dos Mamonas Assassinas, os funkeiros MC Guimê, MC Ryan, Livinho, Poze do Rodo, o rapper Orochi, entre muitos outros.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)