MC Mirella dá à luz primeira filha com Dynho Alves

MC Mirella deu à luz sua primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com Dynho Alves, nesta terça-feira (26). O nascimento da menina foi confirmado por Ianka Cristini, indicada pelo casal como a pessoa que compartilharia a notícia em primeira mão aos seguidores. A criança nasceu na Maternidade São Luiz, em São Paulo.

Desde a véspera do Natal, no último domingo (24), Serena já dava sinais de que poderia nascer a qualquer momento. A funkeira chegou a compartilhar Stories, no Instagram, cantando que havia saído o tampão mucoso, uma “rolha” que fecha o útero. Mirella continua utilizando as redes sociais, como combinado com seus fãs, para atualizar a preparação para o parto da filha.

Na segunda-feira (25), a cantora contou aos seguidores que iria dar entrada no hospital após sinais de parto. “Saiu mais daquele tampão mucoso, só que agora veio mais rosado. Terei que ir para a maternidade dar uma olhadinha. Já vou ficar por lá”, explicou nos Stories.

Mirella tentou realizar o parto normal, porém, acabou sendo encaminhada para a cesariana cerca de duas horas após a bolsa romper.