De calcinha fio dental, MC Mirella posa empinando o bumbum em iate e instiga: ‘Vai, rebola'

Aos 23 anos, a funkeira MC Mirella deixou os internautas babando na tarde do último domingo (13), ao compartilhar um clique ousado enquanto curtia um passeio de iate com os amigos próximos. No clique, ela aparece usando biquíni fio dental preto e empinando o bumbum. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

“Vai, rebola, trava”, instigou a artista na legenda foto publicada no Instagram.

Os fãs não pouparam comentários elogiando a boa forma da cantora. “Gostosa”, escreveu uma fã. “EITA”, disse outro. “Olha o que a BAD na sua frente faz”, escreveu um terceiro.