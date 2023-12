'Ney em alto mar': cruzeiro de luxo de Neymar começa nesta terça (26); veja os valores e as atrações

O atacante brasileiro Neymar embarcou nesta terça-feira (26) no seu cruzeiro temático, o "Ney em alto mar". O evento, que acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro, promete 72 horas de ousadia e alegria em espaços luxuosos e diferentes opções de lazer, incluindo festas e shows de diversos cantores.

O jogador de 31 anos é presença garantida no evento, que tem ingressos com preços elevados. As cabines mais básicas custam R$ 22.240, enquanto as mais luxuosas chegam a R$ 28.240. Além de Neymar, familiares e amigos do craque também estarão presentes no navio.

Entre as atrações estão:

Shows de Jeito Moleque , Péricles , Belo , Matheusinho , Suel , Ana Clara , Gica , Feyjão , Matheuzinho , Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja , Guilherme e Benuto , MC Guimê , MC Ryan , MC Oruam , MC Poze , MC Livinho e MC Orochi ;

Cassinos, mini boliches, sala de jogos, bares com músicas ao vivo, espetáculos de teatro, cinema 4D, simulador de Fórmula 1, SPA e muito mais;

Área Kids para as crianças;

Dois saguões temáticos — um de galáxia e outro de Safari;

Academia;

Diversos restaurantes luxuosos;

Algumas piscinas de bordas infinitas;

Uma galeria de fotos do jogador;

Um toboágua vertigo.

O trajeto do passeio começa na cidade natal de Neymar, em Santos, São Paulo, com saída prevista às 11h. De lá, o navio parte para o litoral sul carioca, parando em Búzios, e retorna para o ponto da partida, no dia 29 de dezembro deste ano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)