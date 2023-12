Vin Diesel é acusado de agressão sexual em ação movida por ex-assistente

Vin Diesel, astro da franquia “Velozes e Furiosos”, foi acusado de agressão sexual e de criar um ambiente de trabalho hostil em uma ação movida por uma ex-assistente. A ação civil foi ajuizada nesta quinta-feira (21), no Tribunal Superior de Los Angeles. A denúncia aponta que, em 2010, a ex-assistente Asta Jonasson foi forçada a ter relações sexuais com o ator em uma suíte de hotel, em Atlanta, e se masturbou na frente dela.

Diesel teria ignorado as “declarações claras de não consentimento” de Jonasson e depois que ela “gritou e correu em direção ao banheiro próximo”. Ele teria a prendido "contra a parede com seu corpo”. As informações foram divulgadas pela rede de televisão CNN, que tentou ouvir os representantes e advogados da Diesel, mas ainda não obteve retorno.

Asta Jonasson está processando Diesel, a empresa One Race Productions e a irmã de Diesel, Samantha Vincent, por agressão sexual, ambiente de trabalho hostil, supervisão negligente e demissão injusta, entre outras reivindicações. A ex-assistente acusa ainda a irmã de Diesel, Samantha Vincent, presidente da empresa One Race na época, rescindir o contrato poucas horas depois da agressão.

A ex-funcionária está buscando a imposição de uma penalidade civil de US$ 10 mil por cada violação, além de danos punitivos não especificados, segundo a ação. A advogada de Jonasson, Claire-Lise Kutlay, da Greenberg Gross LLP, divulgou comunicado afirmando que “ninguém é famoso ou poderoso demais para escapar da justiça”.

“Esperamos que a sua decisão corajosa de se apresentar ajude a criar mudanças duradouras e capacite outros sobreviventes.”

Vin Diesel apareceu em mais de 60 títulos de TV e filmes. Ele também está entre os produtores da franquia de sucesso global de filmes “Velozes e Furiosos”. Ele tem vários projetos futuros em andamento, incluindo “Fast X: Parte 2”.