Velozes e Furiosos: após briga com The Rock, Vin Diesel tem atrito com novo vilão da saga

Alerta de spoiler! Os fãs de Velozes e Furiosos se surpreenderam com a presença de Dwayne Johnson na cena pós-crédito do novo filme da franquia: “Velozes e Furiosos 10” (2023). O ator havia tido uma desavença com Vin Diesel, que interpreta Dom Toretto, o personagem principal do filme, e já havia declarado que não voltaria a fazer parte da franquia.

The Rock, como é conhecido o ator que interpreta Hobbs, já resolveu seu problema com Vin Diesel, como explicou em publicação feita em sua conta do Twitter. Entretanto, a vida dos produtores do filme não melhorou com a notícia: isso porque Vin Diesel se envolveu em uma nova briga com outro grande astro de Hollywood: Jason Momoa.

Veja o trailer de "Velozes e Furiosos 10":

Segundo informações do portal Radar Online, Vin Diesel estaria insatisfeito com a atuação de Momoa, que interpreta Dante no filme lançado este mês. O intérprete de Dom Toretto teria atribuído ao ator havaiano as críticas negativas feitas ao filme por sites especializados. Entretanto, internautas apontam uma segunda teoria: Vin Diesel se sentiu ofuscado por Momoa em sua própria franquia e sentiu inveja do ator, que teria roubado os holofotes.

Como dito anteriormente, esta não é a primeira briga de Vin Diesel com atores importantes para a franquia. Dwayne Johnson ficou de fora do novo filme por conta de seus atritos com Vin Diesel. A briga foi resolvida, segundo Dwayne, que irá protagonizar o próximo filme da franquia: “Hobbs”, um filme que se passa entre os eventos do mais novo filme e “Velozes e Furiosos 10: Parte 2”, previsto para ser lançado em 2025.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)