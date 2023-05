Ator Vin Diesel reage a música de Ludmila para o filme Velozes e furiosos 10

A cantora Ludmila participa do novo filme da Franquia Velozes e Furiosos 10, e também lançou uma música para a trilha sonora em parceria com Skrillex, King Doufou e Duki. O ator Vin Diesel reagiu a faixa "Vai Sentando" e o vídeo já circula a web. Ludmila foi convidada pelo ator para participar do filme.

O ator de velozes e furiosos curtiu o som e aparece empolgado na filmagem. "isso está incrível", disse Vim Diesel.