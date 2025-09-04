Vigia prepara programação cultural e exposição em comemoração ao 328º Círio de Nazaré

O município de Vigia, no nordeste do Pará, realiza no próximo domingo (14) o 328º Círio de Nazaré, reunindo programação religiosa e atividades culturais em homenagem à padroeira. Além da tradicional procissão, a celebração deste ano inclui a exposição “Imagens da Devoção”, organizada com apoio da prefeitura local, que ficará aberta ao público até o início de dezembro. A mostra será montada em uma das varandas do Santuário da Mãe de Deus e reúne registros fotográficos do Círio, crônicas sobre a origem da devoção em Portugal, Vigia e Belém, imagens produzidas com inteligência artificial e a exibição de mantos da padroeira.

Entre as instalações artísticas, cerca de 90 pequenas berlindas confeccionadas por comunidades rurais e urbanas compõem um conjunto visual que dialoga com a história local. Outra instalação reproduz a chamada “lenda do achado”, que narra a descoberta da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Vigia, em um mangal próximo ao local onde atualmente está o Santuário.

Durante o período de celebrações, o público também poderá acompanhar uma live com historiadores, antropólogos e especialistas em religiosidade popular, transmitida pelas redes sociais da Paróquia a partir da sacristia barroca do Santuário.