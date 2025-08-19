Capa Jornal Amazônia
Banda Adoração e Vida será atração no 328° Círio de Vigia, o mais antigo do Pará

A presença da banda promete emocionar os fiéis com músicas de louvor e adoração que já fazem parte da trilha sonora da fé católica no Brasil.

Este ano, a programação do Círio ganha um reforço especial, no dia 28 de setembro (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

O município de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, se prepara para celebrar com fé e tradição o 328° Círio de Nossa Senhora de Nazaré, considerado o mais antigo do Estado. A festividade, que acontece anualmente no segundo domingo de setembro, é uma das mais importantes manifestações religiosas do Pará e marca profundamente a cultura local.

Este ano, a programação do Círio ganha um reforço especial, no dia 28 de setembro, a banda católica Adoração e Vida será uma das atrações do evento. A participação do grupo foi confirmada por meio de uma parceria entre o prefeito Job Júnior, o vice-prefeito Kakatau e o padre Silvestre, pároco responsável pela organização religiosa da festa.

A presença da banda promete emocionar os fiéis com músicas de louvor e adoração que já fazem parte da trilha sonora da fé católica no Brasil.

Com raízes profundas na cultura religiosa paraense, o Círio de Vigia atrai milhares de devotos todos os anos, reforçando o sentimento de devoção e identidade do povo da região.

Palavras-chave

pará

Pará
.
