VÍDEO: Shawn Mendes canta samba no Rock in Rio e faz declaração sobre o Brasil: 'Os melhores'

O canadense Shawn Mendes encerrou a edição de 2024 do Rock in Rio na madrugada desta segunda-feira (23) com uma apresentação marcada pela emoção e pelo amor ao Brasil. Em um show repleto de energia, o artista conquistou o público ao cantar um trecho do samba "Mas que nada", de Sérgio Mendes, e ao fazer declarações apaixonadas sobre o país.

"Os brasileiros são as melhores luzes brilhantes, as pessoas mais bonitas. Brasil, você tem muito para ensinar para o mundo", declarou o cantor, que passou os últimos dias no país. O artista agradeceu inúmeras vezes em português e tirou a camisa para a alegria dos fãs.

VEJA MAIS

Antes de Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo levaram o público ao delírio no Palco Mundo. Já no Palco Sunset, Mariah Carey, Ney Matogrosso e uma emocionante homenagem a Alcione encerraram a programação do festival com chave de ouro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)