Grupo quebra grades e tenta invadir Cidade do Rock

Um grupo de adolescentes forçou uma das grades da Cidade do Rock e tentou invadir o Rock in Rio neste domingo (22), último dia do festival.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que os jovens conseguem passar por uma das barreiras.

Segundo a assessoria do festival, no entanto, a segurança e a polícia atuaram "para conter os invasores, que foram retidos e não conseguiram adentrar na Cidade do Rock". A grade foi reparada.