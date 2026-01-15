VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

O artista de rua Jonathan de Jesus Oliveira, conhecido nas redes sociais como “Porquinho da Paulista” ou Joow J, respondeu publicamente a um internauta paraense que classificou os paulistanos como “povo pobre de cultura”. A troca de mensagens ocorreu após o artista compartilhar, em suas redes sociais, a compra de uma bota rosa que usará para combinar com a fantasia inflável de porquinho, marca registrada de suas apresentações na Avenida Paulista.

Nos comentários da publicação, um internauta do Pará criticou o artista e a recepção do público paulista. “Paulistano é um povo pobre de cultura mesmo. Nunca que um marmanjo com fantasia da Shopee se cria em Belém”, escreveu. Após ser questionado por outros usuários sobre o tom da mensagem, o internauta reforçou a crítica. “Só fico incrédulo como algo tão bobo e vazio consegue virar símbolo em uma região como São Paulo”, afirmou.

As performances de Joow J viralizaram na internet nos últimos anos, e a fantasia inflável de porquinho rosa acabou se tornando um dos símbolos informais da região, atraindo a atenção de turistas e frequentadores da avenida.

Diante das críticas, o 'Porquinho' respondeu diretamente ao comentário e defendeu a diversidade cultural da capital paulista. “Invalidar a cultura de São Paulo por causa de um cara com fantasia da Shopee? A pobreza cultural está em você”, escreveu o artista.

Na sequência, ele também fez questão de enaltecer a cultura paraense. “Belém é um berço cultural, pena você não ter aprendido nada disso aí. Porque, se não, você saberia que cultura é expressão. Eu faço sorrir, já você só 'bosteja' na internet”, completou.

Porquinho da Paulista responde paraense. (Reprodução/X)

No Instagram, Joow J publicou um vídeo mais longo explicando seu ponto de vista e defendendo a arte como forma de expressão. “Toda cidade tem sua cultura. Agora você dizer que eu não seria cria de Belém?”, questionou. Durante o vídeo, ele relembrou suas referências artísticas e destacou a cantora Joelma como uma de suas principais inspirações.

Ainda no vídeo, o artista ironizou as críticas e afirmou que sua performance poderia existir em qualquer lugar. “Você acha que eu, nascendo em Belém, não seria o porquinho da Estação das Docas? Me poupe, nos poupe”, declarou.

Joow J encerrou o vídeo dançando ao som da música “Voando pro Pará”, de Joelma, a quem voltou a chamar de sua “primeira diva”.