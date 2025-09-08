Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' é atacado com garfo por homem durante apresentação

Artista de rua Joow J, que viralizou com fantasia inflável, foi agredido por durante ato de 7 de setembro em São Paulo

Hannah Franco
fonte

Ataque ao “Porquinho da Paulista” com garfo viraliza nas redes sociais. (Reprodução/Redes sociais)

O artista de rua Jonathan de Jesus Oliveira, conhecido como o "Porquinho da Paulista" ou "Joow J", foi atacado com um garfo durante uma apresentação no último domingo (7/9), feriado da Independência do Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo. A agressão ocorreu durante um ato político em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Jonathan, fantasiado com sua clássica roupa inflável de porco, dançava com uma criança quando um homem, posicionado atrás de um gradil, avança e desfere ao menos quatro golpes com um garfo na fantasia do artista.

VEJA  MAIS

image Quem é o 'Porquinho da Paulista', artista que foi atacado por homem com garfo

image Vídeo: 'Porquinho da Paulista' é flagrado aprendendo a dançar o 'Rock Doido' com paraense
A cena provocou risos e envolveu o artista Joow.J e uma moça paraense que estava em São Paulo

“O que é isso? Você prega o respeito... A polícia está ali, não está vendo, não? Palhaçada é o que você está fazendo aqui!”, grita o artista no vídeo. “Aqui não é política, é sobre pessoas”, disse o artista agredido

Após ser atingido, Jonathan interrompe a performance e confronta o homem, chamando-o de “mal-educado” e reforçando que sua arte não tem cunho político. O artista é conhecido por suas apresentações descontraídas em frente ao Shopping Center 3, ponto tradicional da Avenida Paulista.

“Aqui a gente não está falando de política, a gente está falando de pessoa, (...) velho mal educado”, disse ele no vídeo.

Em uma publicação no Instagram, Jonathan contou que a situação foi rapidamente controlada com a intervenção da polícia, que estava presente no local. “Um velho veio me furar com um garfo no meio da apresentação. A confusão foi tão grande que até a polícia precisou intervir. Graças a Deus está tudo bem e tudo foi resolvido”, escreveu o artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Porquinho da Paulista

agressão

São Paulo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Médica espancada por ex-namorado fisiculturista cobre tatuagens feitas para ele

Samira cobriu o nome de Pedro em seu braço com uma borboleta e flores, por uma tatuadora que se ofereceu para fazer o projeto de graça.

08.09.25 9h43

MERCADO DE TRABALHO

Salário inicial de R$ 13 mil? Confira 10 profissões com maiores salários de entrada no Brasil

As carreiras com maiores salários de entrada costumam ter alta exigência técnica, muita concorrência ou grande responsabilidade envolvida principalmente em setores estratégicos

08.09.25 11h26

BRASIL

Projeto de Lei quer 'regulamentar' roupas de profissionais da educação nas escolas e causa polêmica

Proposta é de um deputado do PL e gerou críticas entre a categoria sobre caráter moralista e autoritário do projeto

08.09.25 10h46

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda