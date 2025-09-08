VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' é atacado com garfo por homem durante apresentação

O artista de rua Jonathan de Jesus Oliveira, conhecido como o "Porquinho da Paulista" ou "Joow J", foi atacado com um garfo durante uma apresentação no último domingo (7/9), feriado da Independência do Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo. A agressão ocorreu durante um ato político em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Jonathan, fantasiado com sua clássica roupa inflável de porco, dançava com uma criança quando um homem, posicionado atrás de um gradil, avança e desfere ao menos quatro golpes com um garfo na fantasia do artista.

“O que é isso? Você prega o respeito... A polícia está ali, não está vendo, não? Palhaçada é o que você está fazendo aqui!”, grita o artista no vídeo. “Aqui não é política, é sobre pessoas”, disse o artista agredido

Após ser atingido, Jonathan interrompe a performance e confronta o homem, chamando-o de “mal-educado” e reforçando que sua arte não tem cunho político. O artista é conhecido por suas apresentações descontraídas em frente ao Shopping Center 3, ponto tradicional da Avenida Paulista.

“Aqui a gente não está falando de política, a gente está falando de pessoa, (...) velho mal educado”, disse ele no vídeo.

Em uma publicação no Instagram, Jonathan contou que a situação foi rapidamente controlada com a intervenção da polícia, que estava presente no local. “Um velho veio me furar com um garfo no meio da apresentação. A confusão foi tão grande que até a polícia precisou intervir. Graças a Deus está tudo bem e tudo foi resolvido”, escreveu o artista.