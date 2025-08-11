Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vídeo: 'Porquinho da Paulista' é flagrado aprendendo a dançar o 'Rock Doido' com paraense

A cena provocou risos e envolveu o artista Joow.J e uma moça paraense que estava em São Paulo

O Liberal
fonte

O "rock doido" tomou conta de uma calçada na avenida paulista (Redes Sociais/ Reprodução)

O "rock doido" do tecnobrega do Pará está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Uma cena chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Em uma calçada, em São Paulo, um artista vestido de porquinho rosa, o performer conhecido como "Porquinho da Paulista", colocou uma música de Gaby Amarantos, cujo refrão, "Charque da Gaby", atraiu uma passante que foi dançar junto ao "porquinho".

Nos comentários, a pessoa que dançou com o repórter foi identificada como a paraense Karina Bentes. "Sou eu!", escreveu Karina. "Você é maravilhosa, tô sem acreditar que teria alguém pra dançar rock doido comigo", disse Joow.J. "O Pará tem dos melhores ritmos do Brasil", escreveu um seguidor.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

sem vergonha

Andressa Urach fala sobre relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Dei bem gostoso'

Modelo contou detalhes do encontro com o jogador e disse que se arrepende por envolvimento com homem comprometido

23.07.25 15h48

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda