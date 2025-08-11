Vídeo: 'Porquinho da Paulista' é flagrado aprendendo a dançar o 'Rock Doido' com paraense

O "rock doido" do tecnobrega do Pará está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Uma cena chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Em uma calçada, em São Paulo, um artista vestido de porquinho rosa, o performer conhecido como "Porquinho da Paulista", colocou uma música de Gaby Amarantos, cujo refrão, "Charque da Gaby", atraiu uma passante que foi dançar junto ao "porquinho".

Nos comentários, a pessoa que dançou com o repórter foi identificada como a paraense Karina Bentes. "Sou eu!", escreveu Karina. "Você é maravilhosa, tô sem acreditar que teria alguém pra dançar rock doido comigo", disse Joow.J. "O Pará tem dos melhores ritmos do Brasil", escreveu um seguidor.