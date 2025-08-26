Capa Jornal Amazônia
Cultura

VÍDEO: Nicole Bahls batiza cabritinha com nome de Manu Bahtidão: 'Vai ser muito amada'

Filhote recebeu nome em homenagem à cantora; outras cabras também foram nomeadas com nomes de famosos

Hannah Franco
fonte

Manu Bahtidão vira nome de cabritinha recém-nascida de Nicole Bahls. (Reprodução/Instagram)

A cantora Manu Bahtidão agora tem uma "xará" inusitada: uma cabritinha recém-nascida na fazenda da modelo Nicole Bahls, que fez questão de homenagear os colegas do quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo, batizando seus novos filhotes com os nomes dos participantes da competição.

"Essa primeira menininha é a Manu Bahtidão. Você vai ser muito amada e livre pra cantar. [...] Ai, meu Deus, a Manu Bahtidão é uma princesa!", declarou Nicole nos stories do Instagram nesta terça-feira (26/8). A influenciadora ainda brincou que a cabritinha é "cheirosa igual a cantora", arrancando risadas dos seguidores.

A "Manu-cabra" é filha da cabra batizada de Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla e uma das “mamães famosas” da fazenda de Nicole. Além da cantora paraense, outros filhotes receberam nomes inspirados em participantes do programa: David Junior, Cátia Fonseca, Richarlyson e Silvero Pereira.

"Ahhhhh te amo ❤️", comentou Manu na publicação.

Repescagem do Dança dos Famosos

Nicole e Manu também dividem o palco da atual temporada do "Dança dos Famosos 2025". Após um empate entre os grupos B e C, do qual as duas fazem parte, o apresentador Luciano Huck anunciou uma repescagem individual, que vai ao ar neste domingo (31/8).

Estão na disputa: David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira, Nicole Bahls, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson. As duas duplas com menor pontuação deixarão a competição.

.
