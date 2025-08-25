Capa Jornal Amazônia
Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

O Liberal
fonte

Karol Rosalin foi internada na Argentina a (Reprodução)

A modelo brasileira Karol Rosalin foi hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina no último fim de semana. Tudo ocorreu após ela posar de biquíni em uma paisagem coberta de neve. Karol decidiu participar de uma trend nas redes sociais que viralizou entre celebridades, incluindo a paraense Alane Dias.

Por conta dessa questão de saúde, a modelo se manifestou nas redes sociais: “Meus lindos, eu já estou bem. Obrigada pelo carinho! A gente faz umas loucuras na internet, né? Rs. Mas tá tudo certo.”

Karol Rosalin tem 26 anos e é natural de São Paulo. Ela é conhecida como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália.

Ela disse que não imaginava as consequências de aderir à brincadeira. “A sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”. Porém, minutos após os cliques, a modelo começou a sentir os efeitos do frio extremo: “Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”.

Karol acredita que sua composição corporal agravou a situação. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações. Acredito que isso tenha feito com que o congelamento fosse ainda mais rápido”, explicou ela, que afirma ter apenas 7% de gordura corporal.

 

A trend é conhecida nas redes sociais, além de Alane, Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner, também já posaram de biquíni na neve.

como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália —, Karol Rosalin participou da trend já replicada por nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner.

 

