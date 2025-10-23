VÍDEO: 'Gordão da XJ' realiza sonho de andar a cavalo após perder 115 kg

O influenciador Sidney, conhecido como "Gordão da XJ", de 20 anos, realizou nesta quinta-feira (23/10) um sonho antigo: montar em um cavalo pela primeira vez. Atualmente, ele pesa 235 kg, após ter perdido 115 kg desde que iniciou seu processo de emagrecimento. "Sonho realizado. Aguentou, viu? Está mais que aprovado", comentou ele nas redes sociais.

XJ tem aproveitado a perda de peso para retomar atividades do dia a dia que antes eram dificultadas pelo excesso de peso, como entrar no banheiro de um avião ou calçar meias sozinho. O influenciador revela que toda a mudança tem como motivação o desejo de se tornar pai.

"Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moloque que sonha em ser pai", afirmou em entrevista.

Embora já esteja apto para a cirurgia bariátrica, XJ segue aguardando a recomendação do médico para realizar o procedimento, que deve ocorrer em 2026. Ele reforça que pretende usar sua história para inspirar outras pessoas: "Eu vou ser motivação nacional. Vou motivar todo o Brasil. Quando eu for operar, vou parar o mundo".

O influenciador também relembrou o início do desafio que o levou a perder peso, criado junto com os amigos Chrys Dias e Débora Paixão. "Dá nem para acreditar que cheguei até aqui. Quando o médico me disse que eu teria apenas três anos de vida, pensei no meu futuro e na minha família. Deus é maravilhoso. Esse é só o começo de uma nova jornada", disse, brincando sobre seu novo apelido: "Vem aí Fininho XJ".