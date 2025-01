Victor Sales Pinheiro lança 'Amor à Sabedoria' nesta terça (21)

A busca pelo saber é algo que o ser humano persegue há milênios para melhor entender as nuances da existência e enfrentar os desafios da vida. Essa busca intensificou-se ainda mais nos últimos tempos, com o aumento da violência urbana, guerras, desastres ambientais e outras mazelas. É nessa empreitada que ele espera encontrar um novo sentido e uma forma mais simples de se viver. Uma fonte de conhecimentos sobre essa temática é o livro "Amor à Sabedoria - Diálogos com clássicos e modernos", da Editora Auster, que será lançado nesta terça-feira, dia 21, às 18h30, na Igreja de Santo Alexandre, localizada à Praça Frei Brandão, em Belém.

O livro é de autoria do professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Victor Sales Pinheiro, e o lançamento contará com uma mesa redonda com participação do padre João Paulo Dantas, da Igreja das Mercês, e de André Fonseca.

Diálogo

"A busca pela sabedoria reserva ao homem tanto amores quanto dissabores", discorre Pinheiro. "Por um lado, é capaz de oferecer conhecimento, instrução e sentido. Por outro, ela é incompleta se fechada à fonte da verdade, que é Deus. Com efeito, segundo Santo Tomás de Aquino, o objeto da sabedoria é duplo: em primeiro lugar, Deus e as coisas divinas; em seguida, as coisas deste mundo na medida em que se relacionam com Deus", acrescenta.

Com o dinamismo, a didática e a erudição que caracterizam a ensaística de Victor Sales Pinheiro, "Amor à Sabedoria" é uma coletânea de textos que prefaciam e introduzem autores clássicos e modernos que integram a rica tradição intelectual católica, a fim de tornar Cristo, a Sabedoria de Deus, mais conhecido e amado. Palmilhar a sabedoria sem esses guias “seria tão inócuo quanto, desprezando a ciência da cartografia, sair a mapear o planeta sozinho”.

Portanto, o livro dialoga com autores da filosofia (como Sertillanges, Frankl, Chesterton, Corção e Kreeft), teologia (como Santo Agostinho, Sheen, Saenz, Amorth e Kempis) e literatura (como Homero, Sófocles, Dante, Dostoiévski e Manzoni), convidando à reflexão sobre as relações entre fé, razão e cultura, como formas privilegiadas de contemplação de Cristo, o Logos de Deus, como frisa o professor Victor.

Essa relação entre fé, razão e cultura tem uma presença essencial no dia a dia dos seres humanos, desde a Antiguidade até o mundo contemporâneo, ainda que muitas vezes passe percebida pelos cidadãos.

A partir da visão de mundo, os seres humanos tomam decisões envolvendo sentimentos, pensamentos, atitudes e suas devidas consequências. Em outras palavras, a problemática da violência urbana, das guerras, das agressões ao meio ambiente, o racismo, a fome, a desigualdade social, crises políticas e econômicas e outros desafios que se apresentam em escala mundial, está diretamente relacionada à busca pela sabedoria.

Serviço:

Lançamento do livro 'Amor à Sabedoria - Diálogos com clássicos e modernos', de autoria de Victor Sales Pinheiro

Dia 21 de janeiro de 2025, às 18h30

Na Igreja de Santo Alexandre,

na Praça Frei Brandão, na Cidade Velha, em Belém, com mesa redonda sobre o conteúdo da obra