Colóquio Paes Loureiro: público em Belém desfruta a poética amazônica para o mundo nesta terça (21)

A obra poética do escritor paraense João de Jesus Paes Loureiro, 85 anos, revisita nuances da identidade amazônica. O processo de concepção dos poemas e a imersão desse conteúdo no universo das linguagens relacionadas à Amazônia no mundo serão abordados no Colóquio Paes Loureiro, que será realizado nesta terça-feira (21), das 9h às 18h, no Palacete Faciola/Auditório Eneida de Moraes, em Belém. O evento faz parte de ocupação cultural que leva o nome do poeta e ocorre desde o ano passado, em celebração pelos 85 anos do escritor, completados em 23 de junho.

A abordagem da obra de Paes Loureiro se insere nas discussões atuais sobre a realidade amazônida, abrangendo, entre outros aspectos, a preservação dos ecossistemas naturais, o que inclui os indivíduos que nela moram, e a cultura da região em todas as suas dimensões. Clei Souza, professor doutor de Literatura da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Abaetetuba (terra natal de Paes Loureiro), destaca por que vale a pena conhecer a obra desse autor. "Trata-se de um dos nossos grandes escritores e pensadores. E que tem uma vasta produção tanto no campo da criação literária, principalmente a poética, quanto da crítica literária, além de ter dado uma grande contribuição no que diz respeito à reflexão crítica sobre diferentes linguagens artísticas e à cultura na Amazônia", diz.

Professor Clei Souza será um dos participantes do Colóquio Paes Loureiro que acontece nesta terça, 21. (Foto: Divulgação)

Clei Souza aponta que, na poesia, Paes Loureiro se inscreve no cânone modernista brasileiro, mas, sua poesia também já alcança o contemporâneo, dialogando com diferentes linguagens artísticas e diferentes campos da sociedade amazônica. "Como pensador, segue uma tradição de intelectuais que refletiram sobre a Amazônia desde José Veríssimo. Também foi responsável pela construção de diferentes iniciativas governamentais para o incentivo da investigação artística e dos sistemas de cultura. Nesse sentido todos nós, artistas e pesquisadores em arte e cultura, lhe somos devedores", acrescenta.

Relação estética

Acerca de como a obra desse autor se insere no contexto da cultura da Amazônia e sua contribuição à identidade regional e para a preservação dos recursos naturais/culturais da região, o professor Clei Souza destaca: "A reflexão proposta por Paes Loureiro há dez anos, que coloca o sujeito amazônico como aquele que convive com a natureza numa relação estética sem degradá-la, agora começa a ser mais disseminada e reconhecida no restante do país. Nestes tempos de emergência climática, ele se apresenta como uma referência na proposição de um outro mundo possível".

No Colóquio, Clei Souza abordará o tema "A poesia expandida na obra de João de Jesus Paes Loureiro". Nesse caso, a arte poética nesse sentido sendo entendida como a criação experimental não restrita ao espaço da página e à poesia em versos.

"Na Amazônia, um dos marcos iniciais da poesia expandida está na produção poética de João de Jesus Paes Loureiro, que em agenciamento com os outros criadores e criadoras, desde do o final da década de 60, produziu uma poesia que extrapolou os limites do livro em dois sentidos: no de ir além do livro, e se aproximado, por exemplo da dança, da música e da fotografia, e no sentido também de reinventar o significado do livro, borrando o limiar entre o livro de artista e o livro como suporte para o poema. Essa é uma faceta do Paes Loureiro ainda não tão conhecida, e é um campo sobre o qual eu, enquanto poeta e pesquisador, tenho me debruçado", detalha Clei Souza.

Todos os sentidos

O Colóquio Paes Loureiro começará com a Mesa 01, às 9h30, com o professor doutor Raphael Bessa Ferreira enfocando o tema "A poiesis na escritura de Paes Loureiro: poesia, crítica e pensamento". Em seguida, às 10h, o professor doutor Relivaldo Pinho abordará "Desse maravilhoso as iluminuras da existência: 50 anos de 'O remo mágico'", na Mesa 02 do evento.

Já a Mesa 03, às 15h, versará sobre "A poesia expandida na obra de João de Jesus Paes Loureiro", a cargo do professor doutor Clei Souza. O professor doutor Paulo Nunes discorrerá às 16h sobre "Paes Loureiro: um João de poesia que gosta de reinventar".

Serviço:

Colóquio Paes Loureiro

21 de janeiro de 2025

A partir das 9h

No Palacete Faciola,

na avenida Nazaré, 138,

no centro de Belém

Promoção: Ocupação Paes

Loureiro - 85 anos