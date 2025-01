Livro ‘Direito Público e suas Transversalidades’ ganha volume II em dezembro deste ano

Com o objetivo de manter o compromisso de enriquecer as discussões acadêmicas e práticas sobre o direito público, o Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP) irá lançar o livro “Direito Público e Suas Transversalidades: volume II” em 2025. O lançamento deve ocorrer no dia 10 de dezembro, data em que foi publicada a declaração universal de direitos humanos.

Os trabalhos de produção e seleção de autores para os artigos já foram iniciados. A capa do livro ficará a cargo do renomado advogado criminalista Roberto Lauria. De acordo com Denise Mendes, advogada e presidente do IBDPP, a obra é o segundo volume de uma coletânea que aborda o direito público em suas mais diversas interfaces e transversalidades. Nesta edição, o eixo temático central é direitos humanos, com artigos que refletem sobre temas relevantes e inovadores, trazendo uma abordagem interdisciplinar e contemporânea.

“Contribui, portanto, para proporcionar reflexões críticas e aprofundadas sobre temas contemporâneos abordados por especialistas renomados sobre as inovações e desafios do setor jurídico. Essa abordagem ampla ajuda a sociedade ao propor reflexões críticas e soluções inovadoras para questões de relevância atual”, destaca Denise Mendes.

Autores

Segundo a presidente do IBDPP, ainda está sendo finalizado o número exato de autores para esse volume, porém o último livro, lançado em dezembro de 2023, teve 45 artigos e mais de 100 autores, o que reflete o cuidado e a diversidade presentes na coletânea. A expectativa é que o segundo volume mantenha o mesmo nível de qualidade e pluralidade.

Além disso, há o cuidado de selecionar especialistas renomados que tragam contribuições relevantes e inovadoras em suas áreas.“Avalio a obra como um marco no debate jurídico sobre direito público e direitos humanos a nível nacional. Ela representa um esforço coletivo para reunir diferentes perspectivas e experiências, com o objetivo de propor soluções e reflexões para os desafios contemporâneos. É um exemplo do impacto positivo que o conhecimento compartilhado pode ter na sociedade e no fortalecimento das práticas jurídicas”, finaliza Denise Mendes.

O livro "Direito Público e Suas Transversalidades: volume II" é uma parceria do IBDPP e do escritório Pinheiro & Mendes Advogados.