Na noite desta quarta-feira (14/8), ocorreu a abertura da exposição "Olhares Amazônicos" na Galeria de Arte Edgard Contente, localizada no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), no bairro da Batista Campos, em Belém. Para marcar a celebração, foi realizada uma vernissage que reuniu as artistas plásticas que participam do projeto, personalidades e convidados especiais. Este evento marcou a quarta exposição do coletivo Mulheres Artistas da Amazônia, reunindo uma diversidade de pinturas e fotografias que capturam a essência da rica biodiversidade, da diversidade cultural e religiosa, dos grandes rios e da ecologia humana da Amazônia. A exposição pode ser visitada a partir de sexta-feira (16), de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com entrada gratuita. O evento conta com o apoio do Grupo Liberal e da Cerveja Caribenha.

Vernissage celebra a abertura da exposição 'Olhares Amazônicos' no CCBEU Belém Coletivo Mulheres Artistas da Amazônia (Carmem Helena/ O Liberal) A abertura contou com uma apresentação especial da Escola de Danças Ana Unger, onde bailarinos em trajes típicos realizaram danças regionais (Carmem Helena/ O Liberal) Lutfala Bitar, curador do CCBEU e colecionador de arte, e Rose Maiorana (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena/ O Liberal) A artista plástica Rose Maiorana (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena/ O Liberal) (Carmem Helena/ O Liberal) Ana Celeste Franco, presidente do Conselho de Administração do CCBEU (Carmem Helena / O Liberal)

Com mais de 50 obras em exibição, a mostra apresenta uma variedade de estilos e formatos, como pinturas, murais, adesivação, sublimação, aquarelas e fotografias artísticas. A exposição explora três principais visões sobre a Amazônia: a visão ambientalista, que enfatiza a preservação da floresta e a proteção da biodiversidade; a visão indigenista, que defende os direitos territoriais, culturais e sociais dos povos indígenas; e a visão econômica, que vê a Amazônia como uma fonte de recursos naturais para o desenvolvimento regional e nacional.

A artista plástica Celeste Heitmann, com 42 anos de carreira, destacou sua contribuição para a mostra com obras intituladas "O Voo dos Guarás". Em suas peças, Heitmann homenageia a Ilha do Marajó e a Amazônia, ressaltando a beleza dos pássaros que sobrevoam a região.

"Achei muito apropriado destacar um lugar tão lindo e aprazível como a Ilha do Marajó, que além dos búfalos, têm o voo dos pássaros, que é muito lindo", comentou.

Heitmann, que recentemente voltou a focar em sua arte após um período dedicando-se à produção de bolsas e jóias, expressou sua satisfação em participar de um coletivo tão forte e em explorar a técnica da aquarela, que descreveu como uma fase de leveza e transparência em seu trabalho.

Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, também participou da exposição, trazendo à mostra sua interpretação da arte marajoara. Ela revelou que estudou profundamente os traços e significados da arte da Ilha do Marajó para criar suas peças, destacando o desafio e a satisfação em reproduzir essa arte em suas obras. "Ainda estou treinando e espero me aperfeiçoar muito mais", afirmou.

Graça Prado, fotógrafa e artista plástica, apresentou na exposição um quadro que reúne três fotos de pássaros migrantes tiradas na Praia do Atalaia, no município de Salinópolis, e obras da série "Etnias", que retratam mulheres de diferentes origens.

Prado destacou a qualidade e dedicação das artistas envolvidas na mostra. "Nossa exposição está belíssima, todas as artistas foram incríveis. Espero que venham outras pessoas para visitar também", disse.

Ana Celeste Franco, presidente do Conselho de Administração do CCBEU, reforçou o compromisso do centro cultural em promover a arte e a cultura. "O CCBEU é muito mais do que apenas uma escola de inglês, é um centro cultural. É uma honra receber esse coletivo de 21 mulheres com trabalhos maravilhosos, lindos, acessíveis", comentou.

Ela anunciou ainda que a exposição foi prorrogada até o dia 27 de setembro, convidando o público a prestigiar as obras expostas.

Lutfala Bitar, curador do CCBEU e colecionador de arte, expressou seu orgulho em acolher a exposição e elogiou o nível artístico das participantes. "Nós ficamos muito orgulhosos de ter um nível de arte como nós temos dessas 20 mulheres que estão aqui expondo hoje. Elas estão elevando o nosso nível cultural e artístico para eventos dessa natureza", afirmou.

Além das obras, a abertura contou com uma apresentação especial da Escola de Danças Ana Unger, onde bailarinos em trajes típicos realizaram danças regionais, enriquecendo ainda mais a experiência cultural do evento.



SERVIÇO

Coletivo das Mulheres Artistas da Amazônia apresenta mostra ‘Olhares Amazônicos’

Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h;

Local: Galeria de Arte Edgard Contente, localizada no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU);

Entrada gratuita.