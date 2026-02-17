Capa Jornal Amazônia
Ver-o-Rio recebe Gang do Eletro na terça-feira de Carnaval do CarnaBelém 2026

Evento no Ver-o-Rio começa à tarde e integra programação em distritos e bairros de Belém

Amanda Martins
fonte

Keila Gentil e Will Love (Bruno Carachesti)

A programação da terça-feira de Carnaval (17) do CarnaBelém 2026, promovida pela Prefeitura de Belém, será marcada por tudo o que os foliões mais gostam: diversidade musical e micaretas, mas também o que os paraenses adoram - muito carimbó e tecnobrega.  No Complexo Turístico do Ver-o-Rio, a festa começa cedo e segue noite adentro. Uma das atrações mais aguardadas do dia é a Gang do Eletro, que assume o palco Psica da Velha Chica a partir das 22h

Formada em 2008 e com o primeiro álbum lançado em 2013, a banda já conquistou dois Prêmios Multishow e realizou turnês pelos Estados Unidos e Europa. 

A vocalista Keila Gentil afirmou que a expectativa para o show é grande, especialmente por se tratar de um evento aberto ao público belenense. Em 2025, o grupo apresentou o disco ‘No Embalo do Tecnobrega’, trabalho que promete ganhar destaque no repertório da apresentação. 

“O novo disco é uma homenagem aos que vieram antes de nós na constrição do ritmo, como o Tonny Brasil, banda Bundas e Tecnomachine, Voo Livre, entre outras. Não dá para não falar de ‘treme’, né? Foi o que nos projetos para o Brasil e para o mundo”, disse Keila. “Vamos ter momentos especiais que quem é fã da Gang do Eletro vai ‘endoidar’”, complementou. 

Para o DJ Maderito, o público pode esperar intensidade. Ele contou que o repertório foi pensado para ser dançante, reunindo sucessos da carreira e músicas que estão em destaque atualmente. 

image Maderito, da Gang do Eletro (Foto: Larissa Primo)

Maderito também ressaltou a importância do evento para a capital paraense, lembrando que o circuito já recebeu grandes artistas ao longo dos anos. Segundo ele, a volta da programação, somada à parceria com o festival Psica, reforça a atmosfera festiva. “A tendência da Gang é não deixar ninguém parado. A Gang vai para cima!”, afirmou. Além de Keila e DJ Maderito, o grupo é formado por DJ Waldo Squash e Will Love.

Outras atrações no Ver-o-Rio

O Psica da Velha Chica começa por volta das 15h. Ao longo da tarde, passam pelo palco DJ Victor Top, o projeto Carimbó Volta ao Mundo, os DJs Meta/Esquema, a banda Fruta Quente, a cantora Nazaré Pereira e a aparelhagem Rabeta Sound

Circuito Pedreira

Na Aldeia Amazônica, DJ Celina e a Banda Virtudão comandam a concentração para a saída do trio elétrico com a Banda Xeiro Verde. A festa segue na Arena com palco 360, reunindo Fruta Quente e DJ Dieguinho. A concentração começa às 14h, na Avenida Dr. Freitas com a Avenida Pedro Miranda.

Icoaraci

No distrito, o cantor Gê Rodrigues abre a programação às 17h com trio elétrico saindo da Rua 15 de Agosto com a Travessa Soledade. No palco principal, localizado na Rua 15 de Agosto entre São Roque e Itaboraí, a partir das 18h, se apresentam Fernando Coy, DJ Diego Moreira, o grupo Irreverência, DJ Cashowro e a aparelhagem Lendário Rubi.

Outeiro

No Pistão da Água Boa, a programação é voltada ao público infantil. Carna Palhaço e Trem Fantasia promovem concurso de fantasias, com animação de Sandra, a partir das 17h30.

Mosqueiro

A festa começa às 15h com o “Carnazinha”, na Praça Zinha Campos, com Allazinho DJ no palco do Coreto Cipriano Santos. O “Corredor da Folia”, na Rua Nossa Senhora do Ó, reúne atrações como Família Aragão, Família Gasparzinho, Fígado de Aço, Amigo do Sales e Ice na Folia. Já na Baía do Sol, se apresentam Galo da Madrugada, Corpo Virado, As Patroas, entre outras atrações.

Cultura
.
