O que fazer em Belém no feriado: confira programações gratuitas para essa quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira, dia 21 de abril, é feriado de Tiradentes. A data homenageia essa personalidade, responsável pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos organizados no Brasil que visava a independência do país em relação a Portugal. A data se tornou feriado nacional. Por Belém, muitos locais se prepararam com programações, confira:

Até o domingo, 24, a Estação das Docas vai oferecer um mix gastronômico de restaurantes e lanchonetes, lojas e barracas. Com programação gratuita, irá ocorrer apresentações musicais e Feira de Moda. Além disso, os 500 metros de Orla completam a programação em um belíssimo passeio com vista para a Baía do Guajará.

O projeto ‘Banzeiro Cultural’ traz novamente ao palco do anfiteatro São Pedro Nolasco, localizado no entorno do Armazém 1 da Estação das Docas, as bandas ‘lma soul’ (gospel), ‘De Bobera’ (samba e pagode), ‘Acústica Pop’ (pop rock nacional),’Brega Folkn’roll’ (clássicos do brega) e Ferrovia Tex (blues instrumental). O evento gratuito ocorre sempre de 17h às 21h.

O anfiteatro da Estação receberá a 17ª edição da Feira Art & Chic Belém. A programação será apenas hoje e é uma reunião de moda, artesanato e gastronomia regional, além das apresentações da dupla Amanda de Paula e Tereza Monica, e do cantor Adilson Alcantara. Com entrada franca, a Feira estará aberta ao público de 12h às 22h, no Armazém 3 da Estação das Docas.

Com produtos de artesanato e moda marajoara, tais como acessórios, roupas e artigos de decoração, o evento terá mais de 150 expositores puderam divulgar seus trabalhos e milhares de pessoas conferiram os produtos.

Dentro da programação haverá uma praça de alimentação com uma amostra do melhor da gastronomia paraense. Para animar o público, a música regional tomará conta do local com as apresentações culturais da dupla Amanda de Paula e Tereza Monica, e do cantor Adilson Alcântara.

OUTROS LOCAIS

Outros espaços culturais de Belém vão abrir normalmente no feriado de Tiradentes, como museus, memoriais e outros equipamentos, de forma gratuita. A Estação Cultural de Icoaraci, abre das 9h às 17h; museus e memoriais de Belém, abrem das 9h às 17h; as visitas guiadas do Theatro da Paz, podem ocorrer de 9h às 12h; o Parque Urbano Belém Porto Futuro, abre normalmente, das 6h às 22h, com entrada até às 21:30h; e o Parque da Residência, fica aberto das 9h às 17h.

Agende-se:

- Projeto Banzeiro Cultural

Atrações: bandas lma soul, De Bobera, Acústica Pop, Brega Folkn’roll e Ferrovia Tex

Data: 21, 23 e 24 de abril de 2022

Hora: 17h às 21h

Local: anfiteatro São Pedro Nolasco – Estação das Docas - Av. Boulevard Castilhos França, SN, Campina – Belém PA.

- Feira Art & Chic

Data: hoje, 21

Hora: 12h às 22h

Local: Armazém 3, na Estação das Docas