Amazônia Jazz Band apresenta hits de Michael Jackson, Bee Gees, Roupa Nova e Djavan

Sucessos do Bee Gees, Michael Jackson, Roupa Nova e Djavan compõem o repertório do show inédito que o Amazônia Jazz Band apresenta nesta quarta-feira, 20, no Theatro da Paz, às 20h. “Será um show que já queríamos fazer há muito tempo, com as músicas mais pedidas pelo público”, ressalta o maestro Eduardo Lima. Os ingressos custam R$ 2,00 e está à venda na bilheteria do teatro e pelo site ticketfacil.com.br, a partir das 9h da manhã.

No meio do espetáculo haverá uma homenagem ao violonista e compositor santareno, Sebastião Tapajós, falecido em outubro do ano passado, que completaria 78 anos no último sábado, 16. “Vamos tocar a música dele ‘Encontro de Família’ com arranjo do maestro Nelson Neves, uma música belíssima”, aponta Eduardo.

Os sucessos do Roupa Nova irão ganhar uma sequência especial no espetáculo com o baterista do Amazônia Jazz Band, Yakawan Bastos, cantando. Esse feito lembra o próprio Roupa Nova, um dos raros grupos de música que possui um baterista que também é vocalista, caso de Serginho Herval. Mas o simples fato de haver um cantor já é algo inusitado para uma big band, que geralmente só executa músicas instrumentais. A AJB vai apresentar os sucessos "Linda Demais", "Anjo", "Seguindo no Trem Azul" e “Whisky a Go Go".

“Ele (Yakawan) tem uma voz super bonita e fará, em seguida, uma sequência de Djavan”, antecipa Eduardo. O repertório do astro alagoano terá canções como "Meu Bem-Querer", "Flor de Liz", "Samurai", "Se" e "Lilás".

A plateia deve se entusiasmar com uma sequência especial de hits de Michael Jackson que arrebataram gerações: "Thriller", "Don't Stop 'Til You Get Enough", "Billie Jean", "Black or White", "Bad", "Ben", "We Are The World" e "I'll Be There".

“A gente vai abrir o show com uma (música) que o público vai gostar muito, que é uma sequência do Bee Gees”, conta. A Jazz Band elaborou um medley só com músicas da banda australiana que conquistaram o primeiro lugar em vários países do mundo nos anos 70 e 80, como "Night Fever", "How Deep Is Your Love" e "Stayin' Alive", que fazem parte da trilha sonora do filme "Embalos de Sábado à Noite". “Tenho certeza que o público ficará muito satisfeito”, avalia o maestro.

Outra surpresa da noite, será o saxofonista Toninho Gonçalves com uma apresentação solo de “A Thousand Miles”, da pianista e cantora Vanessa Carlton, canção emblemática de “As Branquelas”, que ganhou cenas marcantes, como a do personagem de Latrell Spencer, que canta a música de forma engraçada.

O repertório conta ainda com as animadas "Sister Sadie", do pianista Horace Silver, e "Chips N' Salsa", do saxofonista Gerald Albright. Para finalizar a noite, a AJB apresenta "Frevo Sanfonado", de Sivuca.

As apresentações da Amazônia Jazz Band (AJB) são realizações do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM).

Agende-se

Espetáculo da Amazônia Jazz Band

Data: quarta-feira, 20

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos gratuitos na bilheteria e ao custo de R$ 2,00 pelo site www.ticketfacil.com.br, disponíveis a partir das 9h da manhã.

Informações na bilheteria pelo telefone (91) 4009-8758 e e-mail bilheteria@tdapaz.com.br